從友情到反目！作家H遭爆「反咬借錢恩人」 正妹女醫怒揭：多次帶陌生人闖診所拍直播

作家H今年（2025）6月與律師林沄蓁直播時談及律師呂秋遠，未料畫面近日被指拍攝地點竟是某醫美診所，且疑似未事先告知診所就進行錄影。診所院長王姿允醫師出面說明，指出作家H當時「擅自闖入拍攝」，且過去多次在非營業時間帶陌生人進入診所談話，引發診所憂心。事件曝光後，作家H立即在社群平台反駁，並控訴診所違法解雇，雙方說法各執一詞。

作家H直播是否違規拍攝？診所指控擅闖原因曝光

針對作家H在網路上的公開指控，無齡診所在昨（20日）晚間發布聲明，強調診所遭受「不實言論攻擊」，並已委託律師採取法律行動。聲明同時公布3頁律師函，表示將依法律途徑維護診所名譽。

為何雙方爆裂性互告？作家H與王姿允金錢糾紛引發熱議

「抹黑我個人的我都可以忍。但這不代表我沒有底線，如果是抹黑其他診所認真工作的同仁，這我不能忍。」王姿允也在個人社群平台發文，指出自己過去因作家H突遇疾病需資金，曾借出30萬元協助，未料如今反遭對方提告求償60萬元，令她感到心寒。

「判決書會說明真相」 王姿允：感謝夥伴們陪我度過這些風雨

王姿允強調，目前案件已進入司法程序，「真相判決書都可以看到」，判決出爐前將不再多作評論。她也向診所同仁致謝，透露部分員工因配合處理事件被迫「扮黑臉」，承受誤解與壓力，令她相當不捨。

王姿允說，「因為我一時心軟而讓妳們受苦」，強調這次風波讓她更看見夥伴之間的互相扶持，也希望外界不要讓無辜員工受到波及。

事件引發網友熱烈討論，許多人對王姿允「借錢後反遭提告」感到不平，留言表示：「好心被雷親」「好可怕的人，利用別人的善良作惡，這種人真的要遠離，完全不懂感恩，還會捅恩人一刀的」「遇到這種人真的要遠離」。也有網友感嘆，「人品這種東西就是要遇到事情才看得出來」。

