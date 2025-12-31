從反對到點頭！李玉璽媽顧慮「生子問題」 許允樂凍卵穩住婚事

（娛樂中心／綜合報導）38歲女星許允樂與小6歲歌手李玉璽日前完成結婚登記，姐弟戀修成正果，不過根據《鏡週刊》報導，這段看似甜蜜順利的婚事，其實一開始並未獲得男方母親首肯，主要擔心點除了女方為二婚，更在於許允樂已接近39歲，被視為高齡產婦，與急於抱孫的婆婆期待存在落差。

圖／李玉璽和許允樂近日甜蜜步入婚姻，不過卻傳出其實一開始並未獲得男方母親首肯。（資料照）

許允樂與李玉璽因合作舞台劇《婚內失戀》結緣，戲裡談婚姻、戲外擦出火花，今年初兩人便大方認愛，戀情不到1年就宣布「我們結婚了」，對外證實已在12月17日完成登記。李玉璽透過經紀公司表示，爸媽都很高興、也很祝福，目前尚未規畫婚宴，未來若有進一步安排會再向外界說明。

報導指出，戀情剛曝光時，李玉璽的父親、資深音樂人李亞明態度相對開放，認為兒子找到想共度一生的人就應好好把握，後來更親自擺桌宴請親友為小倆口慶祝。但李媽媽的立場一開始相當保留，除擔心外界對「二婚＋姐弟戀」觀感複雜外，也對兩人「先斬後奏」、讓家人從新聞得知戀情的方式頗為錯愕。

真正的矛盾核心在於生育問題。親友透露，李媽媽對「傳宗接代」相當在意，許允樂已屆高齡，「能不能順利懷孕、何時能抱孫」成為她最大的顧慮。不過許允樂早在前一段婚姻期間就完成凍卵，並與李玉璽在交往初期就談妥「以結婚生子為前提」的共識，這些安排逐漸化解長輩對年齡的焦慮，也讓李媽媽態度慢慢軟化。

從婚後訪談也可看出兩人對生子的積極度。李玉璽坦言，在求婚前2個月就和許允樂刻意減少工作量、一起調養身體，幾乎形影不離，實際上就是為「做人計畫」提前準備。外界關心是否「雙喜臨門」，他雖表示「目前還沒有小孩」，但也大方說「會努力」，等於正面承認生子是婚後重要目標。

回顧許允樂過去婚姻，她與前夫張兆志在2023年底結束6年婚姻，雙方都曾公開提到分手主因是「生小孩的共識不同」──她渴望成為母親，張兆志則早已結紮、不打算再當爸爸，多年協調無果才協議離婚。如今找到同樣期待家庭、願意配合備孕的新伴侶，外界多解讀為她在人生階段上的一次「幸福對位」。

在完成登記後，李亞明更依照「一定要有儀式感」的堅持，主動招呼親朋一起吃飯慶祝，讓小倆口感受到被家人圈圈包圍的祝福。從一開始的阻力到如今雙方家庭逐漸接納，這段曾引發熱議的姐弟戀，已正式進入「為家庭與下一代拚搏」的新階段，接下來能否順利傳出好消息，也成為外界關注焦點。

