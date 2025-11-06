從受助到助人 自身之光照亮世界角落

來自緬甸的溫星雨，成長在弱勢的隔代教養家庭。11歲以前，她的生活除了上學，就是在家等著做裁縫的爺爺回來。2013年，慈濟走進她就讀的小學，發放助學金、進行家訪，也從那一刻起，改變了她的人生。在志工的陪伴下，她參加輔導班、學習華語，從靜思語中得到力量，不再自卑，也不再懷疑自己，而是相信有能力去幫助別人。如今23歲的她，完成大學學業，參與曼德勒強震賑災，協助發放物資、陪伴學童，並授證成為慈濟志工。

「這個是不是葉子在上面，然後再壓下去 兩邊壓下去，就好了 嘿 對，兩邊壓下去 對對對。」

人生第一次種菜，出坡體驗農禪生活，看起來簡單，做起來卻有大學問。

緬甸慈濟志工 溫星雨：「這也是做中學 學中覺。」

來自緬甸的溫星雨，從小與爺爺相依為命，從事裁縫的爺爺總是忙碌，還好在11歲那年，遇見了慈濟，接受助學，參與輔導班，學說華語，也感受到了愛。

緬甸慈濟志工 溫星雨：「來到慈濟之後 ，好多的師姑師伯們，(親切問候)你好 歡迎你來，歡迎你來到慈濟，女兒 他叫我女兒。」

從原來失去雙親的自卑，漸漸找回愛與力量。

慈濟志工 溫星雨：「不要小看自己 ，因為人有無限的可能，這個靜思語是珍貴 對我珍貴，因為以前的時候我沒有力量，我感覺自己(懷疑)，我會有未來嗎，可是來到慈濟之後，我聽到師公上人的靜思語是，(想法)全部都是改變了。」

不僅有靜思語的啟發，一路上還有志工媽媽的陪伴，母女間的親暱，在舉手投足間，展露無遺。

慈濟志工 李金蘭：「他很喜歡說話 這個小孩子，好像也是很喜歡表現自己的，對 就是以她的特長來培養，上人說我們帶自己的孩子的時候，要用菩薩心，帶別人的孩子要用父母的心，要用這樣的心全部的去投入，去帶這個孩子。」

慈濟志工 溫星雨：「這個毛毯是80個寶特瓶做的，你們摸摸看材質 不是騙你們的，這真的是用寶特瓶做的，不是大瓶子 是用80個一公升的，瓶子製作的 大家都來摸摸看。」

緬甸曼德勒今年三月發生強震，慈濟駐點災區，發放物資，幫助當地學童。以前是手心向上，現在要手心向下，今年受證為慈濟志工，未來將用自己的成長故事，陪伴更多人，走上這一條菩薩道。

