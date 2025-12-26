從受助到回饋 新北圓夢基金20周年見證善的循環

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（26）日舉辦「圓夢 20 年～愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動，慶祝基金成立 20 周年；新北市長侯友宜表示，圓夢基金一路走來，仰賴無數企業與善心人士的支持，成為清寒學子安心求學、翻轉人生的重要力量。

圖／新北市政府今（26）日舉辦「圓夢 20 年～愛在新北，擁夢飛翔」溫馨助學圓夢基金感恩活動。（記者陳志仁攝，2025.12.26）

侯友宜指出，溫馨助學圓夢基金至今已累計募集近 3 億元，協助超過 5,000 人次弱勢學生完成學業，114 年度更進一步擴大獎助對象至大專學生，並調高整體獎助金額，希望不遺漏任何一個需要幫助的孩子；此外，新北市議會國民黨團書記長王威元適逢生日，特別捐贈 20 萬元助學基金，以實際行動支持教育。

活動中，多位「圓夢校友」回到現場分享成長歷程；現任衛福部台北醫院醫師陳文軒直指，感謝教育局溫馨助學圓夢基金與善心企業的關鍵支持，讓他能順利完成學業、投入醫療服務，未來也將秉持這份愛回饋社會外，還分享醫治病人後請他喝一瓶綠茶，也讓他備感窩心。

現任新北市學校社工師的吳嘉芳則說，「我要謝謝所有為圓夢基金貢獻一份心力的人，因為有你們，我才能有足夠的後盾努力讀書，未來我也會讓自己盡一份心力，回饋給這個世界，把愛傳下去」；目前擔任國立體大標槍教練徐若家說，「謝謝當年圓夢基金幫助我達成夢想，我會更努力認真，日後回饋更多追夢者！」則希望以自身經驗鼓勵學生，為國家培育優秀人才。

侯友宜認為回到現場分享的校友，正是「自助人助」的最佳典範，也勉勵在場學生以學長姊為榜樣，未來有能力時回饋社會，讓善的循環不斷延續；教育局長張明文感謝微星科技、日電貿、何嘉仁文教基金會、金山財神廟慈善會、厚生慈善基金會及賀眾企業，及師大教授戴建耘的支持，共同守護孩子的未來。

