從受助到回饋 馨生人年菜分享感動北港現場

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】歲末年關前夕，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會17日在北港青松餐廳舉辦新春關懷活動，許倍豐主任委員邀請51戶犯罪被害家庭、共121人齊聚圍爐，用一頓餐敘陪伴家庭迎接新的一年。

活動現場氣氛溫馨而平實，法務部鄭銘謙部長率領保護司洪信旭司長、臺灣高等檢察署侯千姬主任檢察官、臺灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長、臺灣雲林地方檢察署黃智勇檢察長等長官代表致贈「馨希望禮物」，彰顯柔性司法的溫暖，為馨生家庭送上新春祝福與希望。協會表示，對犯罪被害家庭而言，節慶往往是情緒最為複雜的時刻，透過實體聚會與陪伴，希望減輕家庭在年節期間的孤立感。

為增添年節氛圍，現場邀請書法老師揮毫書寫春聯，將祝福送進每一戶家庭；嘉義新港文昌國小絲竹團的演奏，則以溫柔樂聲陪伴家庭完成祈願儀式，讓活動在音樂中緩緩推進。

此外，活動中也頒發獎學金給不同學齡的孩子，鼓勵在逆境中持續求學。許倍豐主任委員指出，陪伴不僅止於物質援助，更希望在教育與生活層面，協助家庭逐步回到穩定的生活節奏。（照片／財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會提供）