從受助到手心向下 記錄美善豐富生命

善意萌發後，如何延續、擁有續航力？印尼慈濟志工林素菊，2017年偶然走進養老院，從此發心陪伴孤苦無依的長者，而後自己的媽媽生病後，更因慈濟人的法親關懷，讓她脆弱的身心，有了停靠的港灣，發願繼續將感動，化為行善力。

這是慈濟志工林素菊最難忘的時刻，2023年她的母親中風住院，志工與醫護人員的接力關懷，連母親生日也不忘送來祝福，讓她在最無助時感受到滿滿的溫暖。

慈濟志工 林素菊：「那段經歷我永遠不會忘記，醫療志工總是來探望，讓我的母親不感到孤單，畢竟我們從外地來到這裡，所以媽媽感到歡喜，因為有慈濟家人的溫暖。」

心懷感恩，林素菊投入慈善工作，陪伴許多經歷病苦與困境的家庭。從心出發的善意其實萌發於2017年，當時一位朋友邀她探訪敬老院，看到有些長者如同被遺棄，讓她更堅定陪伴病老的母親，更堅定行善。

慈濟志工 林素菊：「因為有個讓我很難過的故事，阿公阿媽們就像是被遺棄在那裡，心裡想著，千萬不要，讓我的父母親也經歷這樣的情況，可以的話，我家中親自照顧他們。」

用文字記錄感動，林素菊積極投入真善美志工的行列，傳遞善念。

慈濟志工 林素菊：「我們都有交稿的期限，必須在3天前交編輯部，有時候真的非常緊迫，下班回家後，就要加班，熬夜繼續寫稿，心裡想著要怎麼辦呢，但參加真善美培訓課後，在陳俐媛師姊的指導下，我學到了許多實用的技巧，讓寫作變得容易許多。」

慈濟志工 洪偉棻：「我覺得林素菊師姊，在各項慈濟活動中都非常積極，當走入現場時，總是用心去觀察、傾聽，並描述在文章裡，讓我們心裡很有感觸。」

林素菊的文章陸續刊登在慈濟網站上，溫暖真摯的筆觸讓讀者彷彿身歷其境，深受感動，現在她負責帶領團隊記錄美善，溫暖了許多人的生命，也豐富了自己的內心世界。

