從受惠到回饋 日籍杉山榮捐贈救護車

曾在臺灣的公司任職的日籍杉山榮返日後，再度因公出差來到臺灣，行程中突感身體不適而昏倒，幸獲消防局救護人員即時送醫，轉危為安，從受惠到回饋，捐贈一輛救護車給宜蘭縣消防局。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

日籍杉山榮先生於二十年前曾在臺灣的公司任職十年，期間深切感受到臺灣社會的溫暖與人情。他常懷感念，臺灣不僅是他職場生涯的重要舞台，更是讓他體會到關懷與善意之地，他從受惠到回饋，捐贈一輛救護車給宜蘭縣消防局，由代理縣林茂盛代表受贈。

宜蘭縣消防局指出，杉山榮離職多年後，再度因公出差來到臺灣，卻在行程中突感身體不適而昏倒。幸獲消防局救護人員即時趕赴現場，並迅速將他送往急診，方能及時獲得救治，轉危為安。這段驚險的經歷，讓他對臺灣完善的醫療體系與救護人員的專業與仁心深受感動。

心懷感恩之情，杉山榮決定以實際行動回饋這片曾經守護他生命的土地，捐贈一輛救護車，希望能協助更多有需要的病患，延續這份跨越國界的善意與溫情。

杉山榮表示，臺灣在他人生旅程中占有重要地位，這次的捐贈是他對台灣社會長年照顧與援助的一點回報。

林茂盛表示，這份跨國的捐贈不僅象徵著珍貴的臺日友誼，更為地方醫療急救能量注入新的助力，救護車是拯救生命的重要工具，杉山榮先生的捐贈將使救護任務更為迅速有效，為民眾健康安全提供更堅實的保障。