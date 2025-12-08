從古籍到科學印證！中醫看「免疫力」與「身體平衡力」，跟著這樣做提升自癒力

在現代醫學中，「免疫力」和「身體平衡力」是大家耳熟能詳的健康關鍵詞。然而，早在兩千多年前的中醫經典《黃帝內經》中，就已經蘊含了與之相對應的深邃智慧。

Dr.Nice(民權總院) 陳潮宗中醫診所總院長陳潮宗表示，中醫雖然沒有直接使用這兩個名詞，但其核心思想始終圍繞著「扶正祛邪」與「調和陰陽」。近年的研究也逐漸證實，針灸或穴位按摩確實能調節免疫細胞活性，為中醫古老理論提供了現代科學佐證。

「免疫力」中醫對應概念：正氣與衛氣

中醫將人體抵抗疾病、修復損傷的能力，統稱「正氣」。陳潮宗說，將正氣想像成我們身體裡的國防軍隊。當這支軍隊兵力充足、訓練有素時，外來的敵人（邪氣，如病毒、細菌、風、寒、暑、濕等致病因子）就無法輕易入侵。

《黃帝內經》云：「正氣存內，邪不可干」，正是這個道理的最佳寫照。意指當人體內在的正氣充沛時，致病的邪氣就無法干擾人體的健康。在「正氣」這支大軍中，有一支專門負責邊境防衛的精銳部隊，稱為「衛氣」。

「衛氣」循行於體表、肌肉與皮膚之間，主要功能是溫養組織、調節汗孔開合，如同身體的哨兵與衛隊，構築起抵抗外邪的第一道防線。功能與現代醫學中的「非特異性免疫」（如皮膚屏障、黏膜防禦）系統高度相似，是身體抵抗病原體的第一道即時防線。

陳潮宗解釋，因此，中醫觀念中的「強大免疫力」，指的就是「正氣充盈」，特別是「衛氣固表」（鞏固體表防禦）的狀態。一個總是容易感冒、過敏的人，在中醫看來，往往就是「衛氣不固」，導致門戶洞開，讓風邪、寒邪有機可乘。

自我檢視：你是否屬於「衛氣不固」的體質？

經常覺得怕風

容易流汗

動不動就感冒

季節轉換時必定過敏發作。

如有以上症狀，就可能就是衛氣不足的訊號。陳潮宗建議，除了穴位按摩，中醫也建議這類體質的人應避免過度勞累、注意保暖，並可適度食用溫補性的食物如黃耆、紅棗來強化防禦力。

「身體平衡力」中醫對應概念：陰陽、氣血與臟腑

陳潮宗指出，如果說「正氣」是戰鬥力，那麼「身體平衡力」就是對內維繫系統穩定運作的協調力。中醫認為，健康絕非一種靜止不變的狀態，而是體內各種物質與功能處於一種動態且精準的平衡之中。這種平衡主要體現在以下三個互相依存的層面：

陰陽平衡：

陰陽是人體最根本的兩大面向。「陰」代表物質、滋潤、靜態、抑制（如水、血、實體、夜晚）；「陽」代表功能、溫煦、動態、興奮（如火、氣、機能、白天）。兩者相互依存又相互制約。

當陰陽失衡，例如，陽氣過盛會導致「上火」（發炎、口乾），陰氣過盛則會導致功能低下（畏寒、水腫）。《黃帝內經》所說的「陰平陽秘，精神乃治」，意指陰陽平和協調，精神與身體自然就能維持健康。

氣血調和：

陳潮宗表示，「氣」是身體的功能和能量、「血」是滋養全身的物質基礎。兩者關係密切：「氣為血之帥」，氣足則血行暢通；「血為氣之母」，血足則氣化有源。氣血調和，臟腑才能得到充分的滋養與動力，身體運作才會順暢。

臟腑協調：

五臟六腑並非各自為政，它們透過相生相剋的網路緊密相連。任何一個臟腑功能失調，都會像骨牌一樣，影響整體的平衡。例如，長期壓力大影響「肝」的疏泄，接著會妨礙「脾」的消化吸收功能，稱為「肝木剋脾土」，導致氣血生成不足，最終削弱「肺」的防禦能力（正氣），形成惡性循環。

所以，中醫裡的「良好身體平衡力」，就是「陰陽平衡」、「氣血調和」與「臟腑協調」的穩定狀態。

自我檢視：你的身體平衡力足夠嗎？

你是否經常白天精神不濟、晚上卻難以入睡（陰陽失衡）？

或是容易手腳冰冷、面色蒼白（氣血不足）？

還是壓力一大，腸胃就出問題（臟腑失調）？

這些都是身體平衡力亮起黃燈的警訊，提醒我們需要及時調整生活節奏與進行適當調理。

提升免疫與平衡的 3 大關鍵穴位

透過規律地按摩特定穴位，我們可以有效地激發人體的自癒潛能，扶助正氣，調和陰陽，達到自我保健的目的。

合谷穴：

穴位：手背虎口，第一、二掌骨間凹陷處。

功效：疏風解表、通經活絡、行氣止痛。

與免疫 / 平衡的關係：防禦總司令，從「氣」著手，補氣固表，從根本上增強「正氣」。

曲池穴：

穴位：手肘彎曲，肘橫紋外側端的凹陷處。

功效：清熱解表、祛風通絡、調和氣血。

與免疫 / 平衡的關係：前線尖兵，從「邪」著手，擅長清除過盛的熱邪與風邪，幫助身體快速恢復平衡。

血海穴：

穴位：膝蓋內側上方約三指寬，大腿內側處。

功效：活血化瘀、健脾養血、調經統血。

與免疫 / 平衡的關係：後勤補給官，從「血」著手，確保「血」的充足與暢通，為免疫系統提供充足的物質養分。

陳潮宗說明，當這三個穴位一起使用時，合谷穴激發正氣、曲池穴驅逐外邪、血海穴滋養內在，形成了一個從氣到血、從防禦到補給的完整循環，共同強化身體的免疫力與平衡力。

他建議，每天早晚各按一次，或感到疲勞、抵抗力下降時進行。用拇指指腹按壓在穴位上，其餘四指作為支撐。按壓力度以穴位感到「酸、麻、脹」為佳，進行畫圈按揉。每個穴位按壓 2〜3 分鐘，左右兩側的穴位都需按壓。

維持健康核心 3 支柱，啟動身體自癒力

將這些保健方法化為不經意的習慣，融入生活節奏，才能持之以恆，讓身體持續受益。透過規律地刺激這些穴位，溫和地調動人體與生俱來的自癒能力，回歸「陰平陽秘，精神乃治」的健康狀態。

陳潮宗強調，這正是中醫給現代人，追求「提升免疫力」與「維持身體平衡」最自然、最根本的途徑。「免疫力」與「身體平衡」看似現代語言，卻早被中醫以更宏觀的觀點完整詮釋。

「正氣為本、陰陽氣血為樞、臟腑調和為基」，是維持健康最核心的三大支柱。透過簡單的穴位調理與日常生活調整，我們便能啟動身體的自癒能力，使免疫與平衡自然同步提升。

在中醫看來，健康不是單一指標的優化，而是整體系統的和諧運作。這提醒我們，與其追逐單一的「超級食物」或「神奇運動」，不如回歸生活基本面：均衡飲食、適度運動、充足睡眠與情緒管理，才是維持長期健康的根本之道。

