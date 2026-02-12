從只有一件吊帶褲到885億美元產值 Hello Kitty翻紅推手宣布交棒

三麗鷗（Sanrio）10日拋出震撼彈，宣布掌舵人氣角色「Hello Kitty（凱蒂貓）」長達46年的第3代設計師山口裕子，即將正式卸下重任。

山口裕子被視為讓Hello Kitty紅遍全球的靈魂人物，預計於2026年完成交接，將設計大權傳承給第4代接班人，未來她將轉任顧問，繼續守護這個年產值驚人的超級IP。

守護凱蒂貓46年 傳奇設計師轉任顧問

根據三麗鷗官方網站媒體「SanrioTimes」，現任三麗鷗董事兼角色製作部部長的山口裕子，自1980年起擔任Hello Kitty的主責設計師，至今已長達46年。

三麗鷗表示，公司針對主要角色設有「世代傳承」制度，為了確保角色能隨著時代演進、維持品牌活力，會在一定期間後交棒給下一代。山口裕子卸任後，仍會以顧問身分，憑藉多年累積的經驗與知識提供建議。

這項交接預計在2026年內完成，象徵著Hello Kitty近半世紀以來最大的體制變革。

人氣曾輸給Kiki&Lala 靠「換下吊帶褲」起死回生

現年約70歲的山口裕子，在粉絲眼中是讓Hello Kitty重生的最大功臣。1980年她接手時，Hello Kitty的人氣其實正陷入低迷，當時三麗鷗最受歡迎的角色是「Kiki & Lala（雙星仙子）」。

山口裕子接受日本雜誌《25ANS》採訪時曾表示，當時的Kitty只有一件「吊帶褲」，造型千篇一律。為了找出人氣下滑的原因，她親自走訪門市，直接詢問粉絲「為什麼不買了？」得到的答案竟是「因為她總是穿一樣的衣服，有點土氣」。

為了挽救人氣，山口裕子打破框架，開始將原本只有一件吊帶褲的Kitty換上時髦的洋裝與不同風格的服裝。她甚至參考當時原宿的流行趨勢，大膽採用被上司視為「嬰兒色」的粉紅色設計商品，結果大受歡迎，成功讓Hello Kitty在1985年登上三麗鷗人氣冠軍寶座。

為了讓這位藝人更紅 山口裕子大膽擁抱市場

山口裕子的成功關鍵在於她對市場的敏銳度與傾聽粉絲的堅持。她曾表示，自己與Kitty的關係就像是「經紀公司的社長與頭牌藝人」，她所做的一切都是為了讓這位藝人更紅。

她不僅創造了Kitty的寵物貓「Charmmy Kitty」，還在安室奈美惠帶起的「男友熱潮」中，為Kitty創造了青梅竹馬兼男友「Dear Daniel」。

此外，她敏銳地察覺到高中女生的需求，針對想要名牌感的年輕族群推出了風靡一時的「粉紅絎縫（Pink Quilt）」系列，成功將客群從兒童拓展至成年女性。

在她的操盤下，Hello Kitty從一個日本在地角色，進化為橫跨高奢精品與街頭潮流的全球偶像。根據Civixplorer數據，截至2025年12月，Hello Kitty的總產值估計高達885億美元（約新台幣2.78兆元），吸金能力驚人。

接班人曝光！神秘的第4代設計師「Aya」是誰？

三麗鷗指出，第4代設計師將由筆名為「あや（Aya）」的資深設計師擔任。

據日媒報導，Aya是山口裕子的得意門生，多年來一直跟隨在山口身邊，深度參與Hello Kitty的設計研發與專案推廣，是共同支撐Kitty創作的重要夥伴。

三麗鷗強調，Aya對品牌的理解深受內部肯定，未來將透過《月刊草莓新聞》刊登兩人的對談，讓粉絲更了解這段傳承的脈絡。