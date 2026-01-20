從台中出發到香港！林懷民退休後再出山 《幾米男孩的100次勇敢》巡演版圖曝光
由現代舞巨擘林懷民、療癒系繪本作家幾米與FOCASA馬戲團強強聯手打造的《幾米男孩的100次勇敢》，在2025年橫掃南台灣、感動超過5萬名觀眾後，正式宣布將於2026年展開橫跨台港、共計40場的大規模巡演。首站選定農曆大年初三（2月19日）起於台中圓滿戶外劇場登場，邀全台家長與孩子在「金馬年」春節，共同見證這場結合詩意、魔幻與勇氣的跨界盛宴。
今日記者會上，雲門舞集創辦人林懷民與FOCASA團長林智偉率領演員現身，低調的幾米也特地致贈2026年曆預祝巡演順利。林懷民笑稱，2019年退休後原想「耍廢」，卻因這齣戲意外重出江湖。為了追求完美，自嘲生活能力不足的他竟成了「網購專家」，劇中關鍵道具如盲女的紅背帶，是他耗時半個月在網路搜刮而來的珍寶。
林懷民感性表示，這場馬戲演出實現了他長久以來的夢想：「做出一個讓大學教授到運將司機、大人到小孩都能看懂並快樂的作品。」比起國際媒體的盛讚，他更難忘台南演出時，聽到歐吉桑大讚「水啦」的真實感動，那種觀眾看完戲後在帳篷外翻筋斗的喜悅，正是作品最強大的力量。
一向深居簡出的幾米，不僅慷慨授權所有繪本供林懷民挑選，去年更四度南下為演員打氣。幾米表示，這齣戲是「獻給所有人的禮物」。劇情圍繞著主角「幾米男孩」在小丑與盲女的陪伴下，克服恐懼爬上十層椅子的巔峰。當觀眾在台下齊聲高喊「加油」，並隨著男孩的成功而流下感動淚水時，這齣戲已超越了馬戲，成為治癒心靈的成長儀式。
FOCASA團長林智偉宣布，2026年巡演將走出帳篷，擴散至更多城市。行程除台中外，3月將遠征香港，暑假移師台北北藝中心及城市舞台，秋季後接續前往澎湖、台南、雲林與高雄，總計提供8萬席次。
台中場將結合文心森林公園，打造為期6天的「FOCASA幾米馬戲樂園」，結合市集與藝術遊逛，轉化為一場文化嘉年華。《幾米男孩的100次勇敢》台中場門票現已於TixFun與Klook啟售。
