從台中某飯店高處墜落「卡鄰棟3樓欄杆」亡…死者身分曝

社會中心／台中報導

邱女昨晚突從台中某飯店墜落，送醫搶救仍宣告不治。（示意圖／翻攝畫面）

台中市北區昨（24）日晚間驚傳墜樓事件。一名女子不明原因從某飯店高處墜落，並重摔在隔壁棟大樓3樓陽台外；警消獲報到場後，發現女子已經沒了呼吸心跳，緊急將人送醫搶救，但最終仍回天乏術。

台中市消防局24日晚間21時許接獲報案，指中區某間飯店傳出女子墜落案件，隨即派遣中區分隊與專責救護隊共4車10人前往救援；警消人員到場後，發現女子卡在欄杆上，連忙將人救下，但女子已無生命跡象，立即進行心肺復甦術（CPR），並送往中國醫藥大學附設醫院搶救，女子仍傷重不治。

廣告 廣告

警方調查，死者為一名邱姓女子（42歲），當晚21時18分，不知什麼原因從飯店墜落，倒臥在鄰棟大樓的3樓陽台；警方鑑識小組勘驗後，排除外力介入可能，後續將通知家屬到警局製作筆錄，並報請檢察官相驗死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

車禍昏迷數月突清醒…驚爆「事故非意外是懷孕女友故意加速撞樹」後去世

今生日「昨卻疑舉槍自戕亡」來不及慶生…友曝死者生前情緒低落

疑在住家廁所舉槍自戕亡「搶救時急救室外站多名黑衣人」…死者身分曝光

基隆男「頭部中彈貫穿」倒臥廁所身亡…搶救時急救室外站2、30名黑衣人

