從台到韓再到泰！金音獎成「亞洲音雄聖殿」 Silica Gel熱唱掀高潮

陳嫻靜奪下最佳新人、最佳另類流行專輯與最佳嘻哈歌曲3個獎項成為本屆金音獎大贏家。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live 提供）

第16屆金音創作獎週六（1日）於台北流行音樂中心登場，典禮以「勇」為主題，號召台、韓、泰三地超過30組音樂人齊聚，展現創作音樂的無畏能量。今年以「Brave+ GIMA = BGM」為概念，將勇氣貫穿整場節目，頒發22項獎座並以七段主題演出串聯，打造宛如「音雄聖殿」般的盛會。首次接下主持棒的百萬YouTuber「哈哈台」蓋瑞與傑尼把街訪精神搬上舞台，讓頒獎典禮充滿臨場感與笑點，節奏緊湊又貼近觀眾。

廣告 廣告

典禮由金音常勝軍拍謝少年打頭陣，與融合傳統藝術的表演組合「拚場」共演，化身「搖滾神將」唱出〈暗流〉〈出巡〉〈噪音公寓〉，以鼓聲與神將儀式震撼開場，吹響勇敢宣言的號角。緊接登場的百合花與金曲歌后李竺芯合體演出，以性別平權為題帶來〈足芳足芳〉〈荷爾蒙〉等曲目，主唱奕碩更豁出去穿上女裝高唱〈假使我是一個女人〉，以音樂致敬1950年代政治受難者蔡志願，透過真實行動詮釋跨越性別與時代的自由靈魂。

另一組焦點演出是someshiit山姆與That’s My Shhh攜手的〈You Gotta Fight for Your Right to Party〉，結合多組饒舌音樂人輪番上場，節奏火力全開，讓現場化為大型嘻哈派對，展現「勇於做自己」的無畏能量。隨後登場的「我是機車少女」與Andr以〈Moonlight〉〈Pandemic 傳染病〉〈毛線球少女 Yarn〉〈LastSummer〉串聯共演，唱出新世代創作者無所顧忌、真誠做自己的勇氣，掀起年輕樂迷的共鳴。

LÜCY獲得最佳另類流行音樂歌曲獎，領獎卻跚跚來遲，她道歉並解釋去上廁所不慎扯壞衣服，胸部整個掉出來，只好趕緊修補衣服再上台。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造B'in Live 提供）

典禮後段迎來台韓搖滾大車拚，當代電影大師以〈我不想聽被寵壞的搖滾明星〉等曲目火力全開，現場爆發強烈搖滾張力；壓軸的韓國獨立天團Silica Gel則以〈NO PAIN〉〈APEX〉回應「勇」的主題，首度登上金音舞台熱力四射，也用音浪傳遞堅持與熱情。主唱更笑說，一度以為邀請信是詐騙，能來台演出是「人生的第二陣風」。

百合花樂團以《萬事美妙》榮獲金音獎評審團獎，評審團主席陳惠婷稱讚此專輯充滿台灣在地文化，足以代表台灣。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造B'in Live 提供）

百合花與金曲歌后李竺芯合體演出，以性別平權為題帶來〈足芳足芳〉〈荷爾蒙〉等曲目。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live 提供）

跨國驚喜還有椅子樂團與泰國詩饒才子AUTTA的合作，被粉絲戲稱「珍珠泰奶組合」，兩方以〈Maybe Maybe〉與〈ชายหน้ามึน〉等曲目互唱彼此語言版本，用音樂打破文化界線。AUTTA更為典禮特地學中文問候，自曝原本以為邀請是玩笑，笑說這次登台讓他重新找回創作動力。從舞台到幕後，今年金音創作獎以真誠、勇氣與多元精神，為亞洲音樂寫下最熱血的一夜。

第十六屆金音創作獎得獎名單

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《萬事美妙》／百合花(製作人:鄭各均、蕭賀碩)

■ 最佳樂團獎

/Robot Swing／《IS IT ALIVE? (Live at Yuchen Cinema Studio)》

■ 最佳創作歌手獎

林以樂／《素顏的樣子》

■ 最佳新人獎

陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:＊- 合作的秘密》

■ 最佳樂手獎

戴曉君 Sauljaljui／《VAIVAIK 尋走》／月琴、打擊樂

吳政君／《傳奇．雙擊—新視界》／打擊樂,世界手鼓,二胡,合成器

黃瑞豐／《傳奇．雙擊—新視界》／鼓組, 打擊樂器

■ 最佳現場演出獎

《當代電影大師2025公演》/當代電影大師

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《LULLABY FOR THR RIVER IN MY BODY》／ELLE SHIMADA

【類型音樂獎項】

■ 最佳搖滾專輯獎

《『異骨』Xenobones》／FUTURE AFTER A SECOND

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈失望〉／《多汁》／貓膽汁

■ 最佳民謠專輯獎

《VAIVAIK 尋走》／戴曉君 Sauljaljui

■ 最佳民謠歌曲獎

〈完福〉／《人生搞尞場》／江孟薰

■ 最佳嘻哈專輯獎

《愚公》／someshiit 山姆

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈吸塵器 維他命 (beat by Flowstrong)〉／《如果每天都可以 happy happy 誰

想要sad:＊- 合作的秘密》／陳嫺靜

■ 最佳電音專輯獎

《五毒》／FTK

■ 最佳電音歌曲獎

〈五毒〉／《五毒》／FTK

■ 最佳爵士專輯獎

《OR 手術劇院》／Tracy Yang 楊又臻

■ 最佳爵士歌曲獎

〈Palette 馬鈴薯大兵〉／《Ctrl+Z》／Plutato

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《Heal Me Good》／Yufu

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈Qrasun 讚美〉／《Qrasun 格拉孫》／Kumu Basaw 姑慕·巴紹

■ 最佳另類流行專輯獎

《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》／陳嫺靜

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈Nothing ever stops me〉／《Dance on the Shoreline》／LÜCY

【評審團獎】

■ 評審團獎

百合花／《萬事美妙》

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

從缺

更多鏡週刊報導

臺北大巨蛋四萬VIP高喊「龍哥」 GD樂到台上跳不停

海蒂克隆萬聖節開趴 扮蛇髮女妖梅杜沙

中捷變成他們專屬地景 頑童MJ116明年1/31登洲際棒球場開唱