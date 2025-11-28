從台北到雅加達！虹光集團「三軌策略」鎖定東南亞 擴大營運版圖

虹光集團董事長宋大江(左)和宋大華。業者提供



「印尼紡織大王」宋良浩的第三代接班人、虹光集團董事長宋大江、宋大華兄弟，近期正式宣布全面啟動「三軌佈局」策略，包含雅加達核心區服務式公寓的投資與翻修、台北大直與永康兩大據點的虹光 LIVE 餐飲休閒空間品牌推進，以及內湖植福路商辦大樓完工招商。三大板塊涵蓋國際資產、城市生活娛樂與企業商務空間，形成相互強化的事業體系，為下一個十年的營運擴張打下關鍵基礎。

在海外投資方面，虹光集團佈局購入的「蘇迪曼輝盛庭國際公寓（Fraser Residence Sudirman, Jakarta）」位於雅加達黃金三角商務區，長期吸引跨國企業外派主管與國際商務客，是當地最穩定的長住市場之一。此案在運營上仍由全球知名的星獅地產（Frasers Property）旗下輝盛國際（Fraser Hospitality）品牌進行管理，擁有108個住宿單位，並具備健身房、泳池、餐飲空間與會議室等配套，長年維持穩定入住率。

虹光集團董事長宋大江表示，雅加達為虹光集團跨國佈局的起點，此舉代表集團不僅投資國際資產，更正式跨入國際品牌合作經營的領域。他指出，看到雅加達需求穩定且具備長期報酬性質，本次佈局將資產價值推向下一個階段，後續評估擴張至更多東南亞甚至其他國際城市。

虹光集團董事長宋大江(前排右四) 、宋大華(前排左三)與雅加達蘇迪曼輝盛庭國際公寓經營團隊合影。業者提供

在城市生活場景打造方面，虹光 LIVE 餐飲休閒空間已分別於大直與永康兩大精華商圈落地。大直據點集結春水堂人文茶館、Komeda's Coffee 客美多咖啡、夏慕尼新香榭鐵板燒、6星集按摩會館、LOPFAIT樂斐、大腕燒肉專門店及 AJOICE 精品健身俱樂部等七大餐飲及休閒品牌；永康據點則匯聚：無老鍋、拾漁無菜單板前日本料理、初海和牛鐵板燒及即將開幕的PD Pilates 皮拉提斯，吸引大量旅遊、人潮與高質感客層。

虹光 LIVE 的定位不僅是餐飲集合，而是承載休閒、聚會、觀光、健康等多元需求的城市生活平台，品牌透過跨商圈延伸，逐漸在台北建立生活動線的網絡效應，形成消費者高度回訪的生活節奏。虹光集團董事長宋大華認為虹光 LIVE 的核心價值在於「創造生活被看見的場景」，城市的競爭早已不是硬體，而是生活，虹光 LIVE 的設計就是要讓大直、永康以至未來的其他商圈，變得更有溫度、更有活力，「成為人們每週想回來一次的地方。」

在商辦開發方面，虹光集團位於內湖的植福路商辦大樓已進入完工招商階段，總樓地板面積近3000坪，採現代化建築語彙與綠建築理念，適合科技、金融、新創及創意產業進駐，大樓未來將與大直的虹光 LIVE 餐飲休閒空間形成生活與商務互補的動線，提供企業更完整的周邊生活機能。

虹光集團表示，商辦空間、城市生活娛樂場景與跨國資產的結合，讓集團在城市中扮演的角色從「開發者」升級為真正的「生活營運者」，使商業與生活在同一區域形成更緊密的循環，隨著三大佈局逐步推進，虹光集團的成長模型已開始展現協同效應。

展望未來，虹光集團將持續評估東南亞市場拓點，並加速擴大台北生活場景與商辦開發。宋大江、宋大華兩位董事長強調，虹光集團的目標與願景，不僅是建構空間，同時打造能夠影響城市節奏、促進商圈活化並帶動市場的綜合型平台。

