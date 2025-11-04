從台南到鎌倉：台日如何築牢「民主供應鏈」與「安全韌性」

象徵台灣與日本過去一年來密切交流的「台日交流峰會」，於11月4日在神奈川的古都鎌倉召開，會中不僅通過2025年的「神奈川宣言」外，對於甫剛上任不久的新首相高市早苗，與會的日本地方議員以及在日的台灣僑界也對未來日本新局充滿期待。

邁入第11屆的峰會，首度移師關東地區、並選在古都鐮倉舉辦，特別是上一屆峰會是在台灣的古都台南舉行，讓駐日台北經濟文化辦事處代表李逸洋感到有意義，稱該峰會「已經成為推動台日地方交流最成功的典範」。

李逸洋在受訪時，稱讚日本首相高市早苗上任以來對台灣的各項作為，期待高市就任以後，可以在「自由開放的印度太平洋」思維上有更積極的作為，強調「有必要與盟友及價值共享國家共同應對，台灣與日本在安全保障方面應當強化合作」。

從上任的東協峰會開始，高市就一直呼籲台海和平穩定以及安全保障的重要。李逸洋特別提及高市在跟川普以及習近平會面時，都相當強調自己的想法。展望將來，對於日本預計提高防衛預算等，李逸洋也相信高市會在亞洲積極地扮演區域和平穩定的角色。

賴總統致詞稱「古都傳承」

賴清德總統也透過錄影致詞，代表台灣人民祝賀自民黨新總裁高市早苗成為日本第104任首相。過去曾任台南市長的賴總統，也稱峰會從上一屆的台南到這一屆的鐮倉，象徵「古都相承，讓我們的友誼也更加深厚、緊密」。

賴總統也提及，當前民主國家正共同面臨威權主義擴張的挑戰，台灣作為民主國家，會持續與民主夥伴深化合作，打造堅韌的「民主供應鏈」。最後他稱「期盼台灣和日本持續強化彼此的經濟與安全韌性，一起守護民主自由價值，為印太區域的和平與繁榮共同努力」。

李逸洋在致詞中也稱，台灣目前生產全球九成的最先進晶片和AI伺服器，在半導體封裝和先進封裝領域，都居於世界領先地位。半導體設計上，美國第一，台灣第二。但日本的強項則是在半導體製造設備與材料。台、美、日三國的堅強的「民主半導體供應鏈」已經是日益成形。

因此，李逸洋也提及當前是「民主供應鏈」對抗「紅色供應鏈」的時代，在未來AI主導的趨勢下，台灣與日本不單是在AI，也能在再生能源、無人機、等領域加強合作，他稱「民主主義國家合作，必將對全球半導體和AI供應鏈的強韌化做出巨大貢獻」。

高市上任期待更有突破

然而，會中雖然宣布了《神奈川宣言》，五大訴求中，包括迅速制定《日台關係基本法》、擴大台灣參與國際組織、簽訂台日經濟夥伴協定、促進民間各項交流與合作、共享防災方面的經驗與知識等，但內容大致上與過往差不多，並未有更明顯的突破。

其中《日台關係基本法》一事，雖然過去已有不少學者與國會議員倡議，但是多年下來仍是只聞樓梯響。高市雖然以保守派之姿上任，但未來國會開議後，面對少數派執政下，內閣預計還是會優先處理國內政策。高市一系列的外訪下來，目前對於台灣的表述尚未有更進一步的突破。

但可以確定的是，高市早苗在10月24日的國會施政方針演說中，就明確表示將繼續以「自由開放的印太地區」(FOIP)為核心。往後這樣的戰略角度，預料也會推進到經濟安保以外更廣泛的領域，未來台日的交流也有望更不受拘束、人員的往來層級與深度也將會有不一樣的變化。

