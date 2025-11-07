從台南囝仔到AI教父 黃仁勳返鄉探三奈米廠 超微蘇姿丰也是台南人甚至是親戚

輝達執行長黃仁勳將在今日抵達台南機場。

輝達執行長黃仁勳今日將抵台，不過不是飛抵台北松山機場而是台南機場，除了方便參觀台積電位於台南的三奈米廠，事實上，黃仁勳就是出生在台南的「台南囝仔」，很巧的是，另一家AI晶片大廠超微執行長蘇姿丰也是台南人，甚至兩人還有親戚關係，台南可謂是地靈人傑，兩位AI王者都來自這裡。

輝達執行長黃仁勳預計出席明天（8日）於新竹舉行的台積電運動會，不過他將率先在今天下午抵達台南機場，首個行程是參觀台積電位於台南的三奈米廠，看看即將裝在輝達次世代產品Rubin中的三奈米晶片。

本次黃仁勳選在台南降落耐人尋味，一方面是台積電三奈米廠位於台南，其實黃仁勳正是台南人，1963年出生於台南，在五歲時才到美國，來訪台南對他來說或許也有不同含義。

無獨有偶的是，黃仁勳與A晶片大廠超微CEO蘇姿丰不僅都是「台灣之光」，也都是台南人、小時候就移民美國，且根據媒體報導，蘇姿丰外公羅伯沐的小妹羅采秀是黃仁勳的母親，論家族輩分，蘇姿丰外公是黃仁勳的大舅、蘇姿丰母親羅淑雅是黃仁勳的表姊，因此蘇姿丰得稱黃仁勳一聲表舅。

日前台南市長黃偉哲已經證實黃仁勳今日將來台南，他表示非常歡迎他來，同時除了參觀台積電廠房外，他也透過媒體喊話：「不要忘了台南夜市。」



