從台南市議會到國會殿堂 賴清德勿當民主慣犯

立法院國民黨與民眾黨黨團聯合提出賴清德總統彈劾案，賴總統不但譏為浪費時間也再度拒絕列席。國民黨團批評，賴清德「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨權力傲慢的極致展現。觀察當前政局，總統賴清德正以一種近乎執拗的姿態，將台灣帶向一個有權無責的獨裁陰影中。十年前掌理台南市期間，賴即以200天不進議會輕慢民主，如今再度藐視法治並非偶然，恐是一種根深蒂固的性格缺陷。

時光倒流回2015年，時任台南市長的賴清德，僅因不滿議長賄選案，竟悍然宣布「不進議會」，時間長達200多天。當時監察院以7比2通過彈劾，明確指出賴清德此舉違法架空南市立法權，嚴重悖離民主與法治原則。那232天是台南民主史上的黑暗期，一個民選首長因個人好惡便拒絕監督，不僅踐踏代議制度，更是對選民權利的公然剝奪。當時監察院批評他「動搖民主社會基本核心價值」，如今看來，這正預言了他日後走向大位的行事風格。

十年過去，賴清德從市長變成了總統，執拗性格依舊。近期因行政院長卓榮泰在賴總統支持下，對覆議失敗後的再修版《財政收支劃分法》採取「不副署、不公布」的極端手段，導致法案無法生效，創下憲政負面首例。為此，藍白立法院黨團共同提出彈劾案，成為中華民國憲政史上首宗總統彈劾案。

然而，賴總統竟重演「拒進議會2.0版」，回函立法院拒絕列席全院委員會說明，更輕蔑地指稱彈劾是「浪費時間」。國民黨團對此嚴厲批評，賴總統的缺席不僅是對全國最高民意機關的公然藐視，更是對中華民國憲政體制的踐踏。 彈劾是憲法賦予國會監督總統最嚴肅、最莊嚴的權力，賴總統身為國家元首，面對重大違法失職指控，理應坦然赴會向國人說明，而非躲在總統府高牆後。

國民黨團抨擊，賴總統選前承諾願意赴立院報告，選後卻翻臉不認人，這種「只享權力、不負責任」的態度，正是民進黨高官權力傲慢的極致展現。 若自認清白坦蕩，何懼之有？賴總統以「立法院無直接問責總統之權」為由拒絕出席，實則是心虛與怯懦的表現。正如學者所嘆，賴總統放棄了在憲法實踐關鍵時刻進行對話的機會，其缺席等同於「默認」了人民的質疑。議場上那張空椅子，將成為他逃避責任、背棄人民的歷史鐵證。

一個視民意最高殿堂如寇讎、動輒以拒絕對話來阻撓體制的領導人，如何能處理兩岸間錯綜複雜的衝突？政府的存在是為了服務全體國民，而非滿足個人的政治貞操觀。放下朕即法律的傲慢，為台灣民主制度長治久安設想，方是全民之福。

