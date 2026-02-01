從台南排練出發 呂紹嘉率NSYO全台巡演

國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉將於2月6日自苗栗啟程，率領國家青年交響樂團（NSYO）展開第六屆《夢響．飛揚》巡演，並攜手國際鋼琴名家亞歷山大．寇伯林，帶著真摯而動人的樂音共同走訪苗栗、嘉義、台南與台北，與各地觀眾分享跨世代交會的青春樂音。

NSYO青年團第六屆《夢響．飛揚》寒期全台巡演即將登場，再度由NSO榮譽指揮呂紹嘉擔綱領軍。青年音樂家們將於2月6日至10日走進全台各地，透過一系列現場演出，展現新世代詮釋經典與當代作品的音樂能量。

廣告 廣告

此次巡演獲得台南市政府文化局大力支持，免費出借台南文化中心作為排練場地。呂紹嘉今天(1日)特別南下台南，與台南市副市長葉澤山共同宣布巡演啟動。

台南市副市長葉澤山致詞時指出，NSYO此次選擇在台南進行培訓，別具歷史意義。台南作為古都，西洋音樂在日治時期已奠定深厚基礎，戰後雖一度停滯，卻在一群醫師、音樂教師與產業人士努力下，於1950年代成立「善友室內樂團」，並於1961年創立以培育兒童為目標的「3B絃樂團」，孕育出林昭亮、胡乃元等世界級音樂家，象徵追求卓越、扎根基礎的精神，與NSYO培育青年音樂人才的理念高度契合。

榮譽指揮呂紹嘉也表示，能在台灣西方音樂重要起點之一的台南排練與演出，深具文化意義。本次巡演曲目皆與土地情感緊密相連，無論是德弗札克《新世界》交響曲所蘊含的鄉愁，或作曲家李元貞在走訪新竹竹東家鄉後譜寫的全新創作《上游》，都展現音樂與家園、記憶之間的深層連結。呂紹嘉說：『(原音)我們等於在台灣的古都，一個西方文化樂團在台灣起源的地方排練，我覺得是非常有意義的一件事情。我相信在這個地方，大家在隱隱約約排練與演出中，會得到一種文化滋養。』

作曲家李元貞則分享，身為台南人，即使未曾親身參與3B樂團的年代，仍能深刻感受到這段音樂傳承的精神。談及新作〈上游〉，她說作品雖然不是以台南特定溪流為題材，但創作本身正是一趟回到出生地、結合創作與教學使命的生命旅程，能在台灣、並由NSO青年音樂家共同完成〈上游〉的世界首演，她很開心，也對新世代開創聲音可能性充滿期待。

此次巡演，NSYO也特別與UUIN攜手合作，以台灣前輩畫家陳進年輕時創作《罌粟花》為靈感，並轉化為絲巾圖樣，轉譯為可被穿戴、被感受的藝術語言，讓畫作中含蓄而堅定的生命力，與青年樂手的演奏精神彼此呼應。