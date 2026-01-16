從台南鹽水到國際舞台揭開台灣「魚鱗膠原蛋白胜肽」生技研發之路

台南魚塭：虱目魚的故鄉。(圖/業者提供)

在台灣南端的台南鹽水，廣闊魚塭孕育出虱目魚產業，也意外成為一段生技研發故事的起點。長年被視為副產物的魚鱗，經過系統性研究與製程開發，逐步轉化為高附加價值的膠原蛋白原料，成為台灣生技產業的重要成果之一。松己生技（SGBE）旗下品牌「菲媞爾頓（Fishelton）」即是以此為核心，投入超過十年的原料研究與製程優化，致力於提升海洋資源的再利用價值，讓在地漁業與生技產業形成新的循環模式。

教育背景出身的研發初心 讓魚鱗走向高值應用

松己生技董事長邱戊己與總經理邱洋浩，長期關注台灣農漁產業在國際競爭下的轉型課題，結合產官學資源，投入魚鱗膠原蛋白相關研究。透過反覆實驗與技術調整，團隊逐步建立穩定的原料萃取與純化流程，為台灣海洋素材開拓更多應用可能。

小分子膠原蛋白胜肽 著重製程與原料規格管理

松己生技所開發的魚鱗膠原蛋白胜肽，透過酵素水解技術，將膠原蛋白分解為分子量較小的胜肽形式，作為原料應用於保健食品與化妝品配方中。相關產品強調原料來源、分子量控制與製程穩定性，並通過多項第三方單位進行安全性與品質檢測。該原料亦取得國際化妝品原料命名（INCI）登錄，並符合相關法規規範，作為配方開發時的重要基礎原料之一。

品牌應用與產品規劃 聚焦日常保養與營養補充概念

以核心原料為基礎，菲媞爾頓推出多款保養品；同時，松己生技亦規劃多項保健食品配方，作為營養補充選擇，提供不同族群多元產品規劃。相關產品皆依現行法規進行標示與銷售，實際使用情形仍須依個人需求與專業建議為準。

OEM／ODM 一站式服務 協助品牌打造合規產品

除自有品牌外，松己生技亦提供 OEM／ODM 代工服務，工廠通過 GMP、HACCP 與 ISO 22716 等國際認證，支援從配方研發、製程規劃到包裝生產的一站式服務，協助品牌在合規前提下進行產品開發。

更多資訊，請可搜尋「松己生技」官方網站 :

https://www.fishelton.com.tw

相關影片介紹 :

https://youtu.be/MfBkBUJbJwQ?si=1WovllgrCc_R6CKc