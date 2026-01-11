從台南、高雄市選舉看出民進黨隱憂 王鴻薇：鬥越兇藍勝算越大
民進黨高雄市長初選倒數，立委賴瑞隆昨（10）日下午舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆」活動，集結數10人打電話給親朋好友顧電話，盼在最後階段衝民調，至於邱議瑩同日則在高雄中正高工籃球場辦選前之夜造勢活動。國民黨立委王鴻薇表示，這次台南、高雄市選舉不僅看出民進黨內戰，也是跟賴清德的內戰，民進黨殺越兇，代表年底台南、高雄在在國民黨的勝算越大。
王鴻薇今在政論節目《週末大爆卦》中指出，大罷免時民進黨搞出百工百業挺罷免的活動，聲勢浩大，但所做的事卻跟民意背道而馳，顯見百工百業不過是操作出來的，是失敗方程式，用在高雄卻用得很開心。
王鴻薇也提到，近日到台南、高雄，會發現民進黨的看板很多，顯見民進黨南部資源豐富，如今已進入進入黃金週，所以雙方都在做大型造勢活動，跟政治的縣市長選舉沒兩樣，包含掃街、萬人造勢活動等，都要花錢，代表民進黨候選人顯然認為頭過身就過，認為只要通過初選就可以在最後拿下該縣市。
王鴻薇感嘆表示，民進黨立委林岱樺、陳亭妃過去人氣都非常高，未料投入選舉後卻因為賴清德不希望她們選，因此在過程中飽受煎熬；王強調，以賴清德來說，2026最不能丟掉的縣市就是台南，非要他指定的人選出來選，高雄則是希望賴瑞隆能出線，但是內部都擺不停，邱議瑩更是聲勢浩大，陷入複雜的局面。
王鴻薇進一步表示，賴清德比較希望賴瑞隆能參選，但是民進黨其他派系都要集結挺邱議瑩，並非邱特別優秀或表現傑出，而是新潮流「甲郎告告」；王強調，民進黨最後誰出線是民進黨家務事，但從中可以看出民進黨內部殺自己人一點都不手軟；二；派系之間看出民進黨非賴系、非新系對賴的不滿。
王鴻薇強調，這次台南市跟高雄市選舉，不僅看出民進黨內戰，也是跟賴清德的內戰，民進黨殺越兇，代表年底台南、高雄在在國民黨的勝算越大。
其他人也在看
台南林俊憲領先！謝龍介曝1狀況：可能逆轉
[NOWnews今日新聞]民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 99
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 727
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 187
預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
民進黨金門找不到人? 「這女人」太強 對打恐成砲灰 馬祖也成提名「黑洞」
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰即將開打，民進黨內部已定調力拚在今年農曆年前完成各縣市首長提名作業，不過在金門與馬祖兩地，提名進度卻明顯落後，甚至出現「找不到人」的尷尬局面，成為黨內最棘手的挑戰。 目前總統賴清德已陸續公布三波提名名單，僅剩台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣，以及金門、連江縣尚未定案。其中金馬兩地，因基層實力薄弱、知名度人選稀缺，被黨內形容為「難上加難」。 民進黨秘書長徐國勇日前也坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖等地，確實可能延後到年後處理，主因正是「找人比較困難」。 民進黨秘書長徐國勇坦言，雖然希望 22 縣市能在農曆年前完成提名，但金門、馬祖可能會延後。 圖：張良一/攝 在馬祖方面，據《TVBS》引述地方人士指出，連江縣長選舉至今無人表態參選，加上缺乏高知名度人選，黨內評估提名效益有限。過去長期經營馬祖、曾代表民進黨參選立委與縣長的李問，目前已升任國安會副秘書長，回鍋參選可能性幾乎為零，使得馬祖出現「無人可提」的狀態。據了解，賴清德已接受連江縣本屆不提名縣長人選的規劃方向。 相較之下，金門的情況更讓黨中央陷入兩難。據《TVBS》新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 20
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 42
委內瑞拉欠債4.7兆怎還？新政府若祭「這招」 最大苦主中國恐血本無歸
隨著委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權倒台，該國高達1500億美元（約新台幣4.7兆元）的巨額外債重組迎來轉機。據《金融時報》分析，這將是自希臘危機以來最複雜的主權債務案，其中最大的變數在於對中國的150億美元（約新台幣4779億元）欠款。分析指出，若新政府將這筆錢定調為「惡債」（Odious debt）並拒絕履行還款義務，北京恐將面臨血本無歸的局面。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 52
謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛
[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 1 月 3 日凌晨，突然衝進委內瑞拉首都加拉加斯，逮捕了委國總統馬杜洛與其夫人，震驚了全球。 美軍聲稱，此次共動員了 150 架戰機，轟炸了委國的雷達與發電站等 7 處設施，癱瘓了委軍的防守，在沒遭遇甚麼抵抗的情況下，順利的抓捕到了首要目標馬杜洛。 被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識 一開始，大家都覺得美軍實在太神勇了，嚇得委軍癱瘓無法動彈，才能這麼迅雷不及掩耳地完成任務。但後來，越來越多的真相接連浮出水面 : 原來，馬杜洛的政治盟友早就背叛馬杜洛，跟美國密商好了； 原來，委國軍方早就下達了「不抵抗」的最高機密命令，才讓美軍行動這麼順利； 原來，原本挺馬杜洛的友邦，也跟美國條件交換好了，讓馬杜洛下台。 馬杜洛向來不得民心，如今又被政治盟友、軍方、友邦給集體「利益交換」了，真是全國出賣他一人。 美國咆哮者電子戰機 3 凌晨出動，癱瘓了委內瑞拉軍隊的電戰系統。(示意圖) 圖:翻攝自騰訊網 政治盟友羅德里格斯兄妹 數月前就與美密謀 在馬杜洛被捕之後，委內瑞拉大法官迅新頭殼 ・ 1 天前 ・ 44
伊朗示威席捲全境訴求推翻獨裁者統治！矢板明夫：下一個就是中國
[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，抗議活動迄今已近兩週。伊朗民眾不滿生活成本飆升走上街頭，示威潮蔓延全國。德黑蘭當局加強鎮壓且境內通訊受阻，各地示威活動仍未平息。對此，資深媒體人矢板明夫直言，把「反美」當成國策的獨裁政權一個接一個陷入危機。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。 矢板明夫在臉書發文寫道：「這幾天，伊朗局勢再度動盪，抗議、鎮壓、經濟惡化，讓人產生一種強烈的歷史感，伊朗真的正在走向變局。再次印證了幾句老話『獨裁者不會長久』、『多行不義必自斃』。放眼這一兩年，世界出現了一個非常明顯的趨勢，那就是，把『反美」當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機。」 矢板明夫表示，哈馬斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在輪到伊朗承受全面壓力。這並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值。它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。 矢板明夫提到：「大約10年前，我曾經和一位中國外交官聊天，他新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 46
川普簽令宣布國家緊急狀態 護委國石油收益
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）簽署行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部帳戶中的委內瑞拉石油收益，使其免受扣押或司法程序影響。根據路透社、Axios新...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 11
國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 59
賴清德：國民黨若僅讓少數新增預算通過 為德不卒
115年度中央政府總預算卡關，外傳國民黨團擬針對TPASS通勤月票等部分項目，先行付委審查。總統賴清德今天（10日）表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒；希望國民黨讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過，才是正確之道。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 268
台中市長國民黨"姊弟之爭" 民進黨何欣純端政策牛肉
中部中心 ／ 中部綜合報導立法院副院長江啟臣合體韓國瑜，在大甲鎮瀾宮發送春聯，拉抬聲勢助攻，國民黨台中市長人選，將在16號協調。而民進黨參選人何欣純，則是進行市政座談，直接和選民面對面，端政策牛肉，跟藍營拚戰。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
擬放行TPASS預算遭批 吳宗憲：綠營拿人民當肉票恐嚇在野
立法院在野黨表態願意放行TPASS月票預算，但賴清德總統10日卻表示，若只讓少數新增預算通過是「為德不卒」，行政院長卓榮泰也批評在野黨「挑三揀四」。國民黨立委吳宗憲批評，預算法第54條已給予政府運作空間，執政黨卻刻意拿民生議題當肉票恐嚇在野黨。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
藍白合受矚目 黃國昌：先公布地方選舉「九支箭」政見
2026選舉將近，在藍、白合作縣市部分，國民黨已確定禮讓新竹市長高虹安，至於新北市、宜蘭縣、嘉義市部分，黨中央規劃在農曆春節之前確定提名人選。對此，民眾黨主席黃國昌表示，近期民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，相關內容將在政見發表的時候再進一步報告。自由時報 ・ 23 分鐘前 ・ 發表留言
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威民眾：美國準備好協助
伊朗抗議活動迄今已近兩周，儘管當局加強鎮壓且境內通訊受阻，德黑蘭當局承認各地示威活動仍未平息。美國總統川普10日表示，美方「準備好提供協助」。美國國務院則另發布聲明警告：「別跟總統川普玩把戲。他說到做到。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前 ・ 7
高雄政二代拚交棒！多名藍綠議員後代要參選
高雄政壇不乏政二代，年底議員選舉，國民黨籍8連霸議員陸淑美改推女兒黃韻涵參選，民進黨籍6連霸議員陳明澤也宣布女兒陳琳潔參...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
國民黨台中市長人選喬不攏？預計將在「這日」協調 何欣純回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨選對會去年（2025）拍板定案，徵召提名綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，但國民黨現則陷入同黨立委江啟臣、楊瓊瓔的競逐，尚未決定由誰代表藍營參選，預計將在本（1）月16日進行協調。對此，何欣純今（11）日受訪則回應了！民視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
游智彬漢奸標語辱罵石平！矢板明夫：戳破北京敘事就有人鬧場抹黑
[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平9日率團拜會立法院外交及國防委員會，並出席印太戰略智庫研討會，過程中新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」手板，衝到坐在觀眾席第一排的石平面前，直呼「來辯論啦」，隨後被工作人員架出場。石平事後回應，這不是討論問題的方式。資深媒體人矢板明夫直言，將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。 矢板明夫在臉書發文寫道：「在印太戰略智庫主辦的研討會上，發生了一起極不恰當的鬧場事件。一名男子闖入會場，對我們的來賓——日本的石平參議員，高聲辱罵、並手舉『漢奸』標語，在被驅離現場後還高喊『台灣有言論自由嗎？』須說清楚，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。我們這場研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。」 矢板明夫表示，鬧場者選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。更惡劣的是他對石平參議員的羞辱。石平出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
中央社英文報導失真 危害國安
筆者長期關注並評論台灣英文報導的品質，令人遺憾的是，隨著時間推移，此問題非但未見改善，反而持續惡化。關於台灣的英文內容，錯誤、資訊不精確及其他問題依舊層出不窮。近期，一些最令人咋舌的案例，竟出現在官方主掌的中央通訊社英文版報導之中。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言