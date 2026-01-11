從台大讀到科大只為伴小三！電機男「降級掩護偷情」8年 出軌真相曝光

社會中心／程正邦報導

一名台大電機男為了和女助理偷情，「降級」去台中讀科大碩士被老婆抓包。（示意圖／pixabay）

一場長達八年的婚外情，竟藏著一份「學霸降級」的荒謬掩護。一名畢業於台大電機系的黃姓男子，原本與郭姓妻子共同經營貿易事業，卻在轉往中科發展後，與鍾姓女助理發展地下情。黃男為了爭取每週三天留在台中與小三同居，竟然放棄台大學歷的光環，自願「降級」去攻讀某科大研究所。這段荒唐的婚外情在 2023 年因妻子翻閱手機對話而曝光，黃男為了尋求妻子原諒，不惜「出賣」小三，將八年來的親密證據悉數上繳。

妻子得知真相後痛苦不已，向小三求償百萬精神賠償。（示意圖／pixabay）

為愛「降級」破紀錄：從台大念到科大

判決書揭露。黃男與妻子結縭超過 20 年，是外界眼中的高學歷模範夫妻。然而，自 2015 年起，黃男藉口工作忙碌頻繁留宿台中，更聲稱為了職涯發展需要進修，刻意選擇台中的科大研究所就讀。他在與鍾女的 LINE 對話中曾肉麻自誇：「我是第一個破紀錄的，從台大到科大，我是為了妳而來。」鍾女也多次傳送暖心訊息，分享兩人在租屋處的生活點滴，甚至曾感嘆「當小三很難對親友交代」。

小三庭上喊冤：控訴「被侵犯淪為性奴」

當郭姓妻子得知丈夫出軌後，憤而對鍾女提告求償百萬。鍾女在法庭上的辯詞相當驚人，她全面否認與黃男有真感情，聲稱自己最初是酒醉後遭到黃男強行侵犯，隨後長年遭到對方的權勢霸凌與情緒勒索，甚至自認「淪為性奴」，且私生活長期被黃男監控。鍾女試圖以此塑造受害者形象，爭取免除賠償責任。

小三在法庭上控訴遭學霸渣男性侵淪性奴，但法官不採信。（示意圖／翻攝自pexels）

甜蜜回憶打臉「性奴說」：初次約會地點秒答

然而，黃男為了自保，將八年來的聊天紀錄完整提供給妻子作為證據。法官調閱內容發現，兩人曾多次同遊日本並拍下大量親暱照。更具決定性的證據是，鍾女曾在對話中感性回憶與黃男心動的瞬間，當黃男問及「還記得第一次約會在哪？」鍾女能立即秒答出是「東海大學山上」，顯示雙方互動完全是熱戀情侶的狀態。法官認為，若真的被強迫或霸凌，不可能有如此細膩且甜蜜的情感連結，當場駁回鍾女「被侵犯」的說詞。

判決出爐：破壞家庭八年判賠40萬

法官在審理後指出，黃男與郭女結婚多年，鍾女身為下屬不可能不知道黃男已婚，卻仍維持不倫關係長達八年，嚴重損害郭女的配偶權。考量郭女為年薪 200 萬元的公司負責人，而鍾女目前待業且背負債務，審酌雙方身分地位與經濟狀況後，最終判處鍾女應賠償郭女精神慰撫金 40 萬元，全案仍可上訴。

