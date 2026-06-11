從台海中線到東部海域 梁文傑揭中共蠶食劇本：這不是隱憂，是明憂

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當中國海警船出現在台灣東部海域，問題已經不只是幾艘船的位置，而是北京是否正透過一次又一次事件，逐步改變台海現狀。

從否認台海中線存在，到常態化進入金門禁限制水域，再到如今以日菲經濟海域劃界談判為由，把執法觸角伸向台灣東部海域，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日在例行記者會直言，中共的做法其實就是藉著各種突發事件「步步進逼」，而這已經不是隱憂，而是明憂。

中國近期以日本與菲律賓啟動經濟海域劃界談判為由，派出多艘船艦前往台灣東部海域，宣稱執行所謂「海上交通專項執法」，並透過官媒對外宣稱已對台灣周邊海底電纜及相關水域完成巡查，引發外界高度關注。

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有媒體在記者會中提問，是否擔心中國藉由相關行動掌握海底電纜位置，甚至未來對台灣關鍵通訊基礎設施構成威脅。

梁文傑表示，中方宣稱對海底電纜或海底光纜進行探查，其實不是現在才開始的事情。過去多年來，中國科研船與相關船隻早已在周邊海域進行各種調查工作，因此這次並非突然出現的新狀況。

他指出，這次中國是藉由日菲海域談判議題進一步擴張論述範圍，試圖把台灣東部海域納入其所謂管轄權主張之中。

梁文傑說，事實上，中方在相關海域的活動早已持續一段時間，平時就經常有兩至四艘海警船在台灣東部海域活動，這次最大的差別只是編隊規模擴大。

他強調，這樣的發展值得國人高度警惕，也希望社會各界能給予海巡及海軍更多支持。台灣周邊海域的安全與海洋權益，長期以來都仰賴第一線海巡與海軍官兵持續守護。

記者進一步提到，中國官媒央視旗下新媒體「日月譚天」近日發布文章，宣稱此次行動已完成「台灣島東部海底地圖補齊」，並提出所謂「近海治理模式」。外界認為，中方正試圖透過一次次執法行動，建立新的治理事實與主權敘事。

梁文傑表示，中共近年來的操作模式其實相當清楚，就是藉著一次又一次突發事件，不斷向前推進。

他舉例指出，二○二二年美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中共以大規模軍演為由，開始常態化跨越台海中線；二○二四年金門三無漁船翻覆事件後，中方又以執法巡查名義，逐步建立進入我方外島禁限制水域的常態模式；如今則利用日菲經濟海域談判，再度把活動範圍向東推進。

梁文傑認為，這些事件表面上彼此無關，但背後其實都呈現相同邏輯。北京每一次都找到新的理由，但最終目的都是擴大實際控制範圍，並逐步改變外界對台海現狀的認知。

「這確實是步步進逼。」梁文傑說，「不要說是隱憂，我認為這是明憂。」

他強調，國家主權終究要靠自己的力量守護。面對中共持續擴張活動範圍，台灣不能掉以輕心，更不能因為壓力而退縮。

梁文傑透露，這次中國自廈門派出四艘艦船進入相關海域，我方也同步派出四艘艦艇全程一對一監控與伴航，海巡人員必須長時間執行監視、警戒及應處任務，工作負荷相當沉重。

他最後強調，中共要消滅中華民國的意圖從未改變。面對北京一步步向前推進，台灣唯一能做的，就是保持警覺、沉著應對，更要堅定守護自己的主權、海域與民主自由生活方式。

因為從台海中線、金門水域到東部海域，過去幾年的發展已經說明，北京真正想改變的從來不只是海上的航道，而是整個台海現狀。

（圖片來源：放言記者拍攝、三立新聞網）

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