從台灣到日本的中共認知作戰
在過去十年，中共對台灣展開多層次的認知作戰早已不是新聞。從假新聞、網軍帶風向、社群媒體操作，到親中媒體的協同擴音，台灣民眾對這類操作早已熟悉，同時又深受其害。然而，這一波波「資訊病毒」並未止步於台海兩岸，如今已越過東海，開始「入侵」日本資訊空間。最近針對日本首相高市早苗的社群輿論風暴，就是一場幾乎照搬台灣劇本的操作實驗。
台灣有事 日本有事
高市早苗在日本國會中公開表示「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的情況，這樣的言論雖然在日本國內的安全論述中並非異端，但卻迅速在中國與社群媒體上激起千層浪。「高市辭職」、「高市請道歉」、「撤回發言」等標籤突然在X（前Twitter）等平台大量出現，配上貌似日本人的帳號留言，集體抨擊高市的「挑釁中國」立場，並呼籲自民黨高層問責。
若僅看這些標籤與評論，或許會以為是日本民意的自然反應。但熟悉中國認知作戰策略者，很快會察覺這其實是一套「先由假帳號開戰，再由媒體轉載炒作」的既定方式。這些「日本網民」帳號多為匿名、無頭像、無歷史貼文的可疑用戶，其語言結構、行文邏輯更與日本本地網民的習慣大相逕庭。類似的輿論操作手法，在台灣已經見得太多太多。
台灣長期以來便是中共認知作戰的實驗場。2020年總統大選期間出現的大量「假新聞」與社群操作，讓許多台灣民眾目睹「網路世代的超限戰」是如何潛移默化地塑造輿論風向。特別是在與中國有關的議題上，往往可見匿名帳號故意挑起矛盾、假裝本地人身分批評本國政府，隨後被某些媒體引用並擴大渲染。這種操作模式的明顯特徵包括：網軍假扮當地人身分，使用在地語言發文以製造「民怨四起」的假象；迅速串連標籤與特定詞語，讓演算法將該議題推上熱門；親中或統戰機構背景的媒體轉載所謂「社群民意」並賦予虛假正當性；最後將特定人士塑造成「挑釁中國」、「破壞和平」的罪人，進而用「為了中日友好」的語言包裝政治攻擊。
尤其值得注意的是，不少這類帳號發出的貼文，雖無明確身分背景，卻能迅速被中國官媒甚至少數日本左派媒體引述，轉為「新聞來源」。這種由假帳號起頭、被媒體包裝後再回到社群平台放大的循環，正是中共認知作戰中最具危險性的「閉環擴音系統」。中國官媒不僅引用這些貼文為「日本民意」，更進一步將其做為外交論述依據，要求日本政府「收回錯誤言論」、「給中國人民交代」，進一步升高官方壓力。
這不僅是一場社群上的「風暴」，更是一場從基層帳號到高層外交施壓的全方位協同作戰。
擴散至日本的「假日本網民」
那麼，為什麼是日本？近年日本逐漸強化與台灣的安全合作，並更加關注台海局勢，這對中共而言無疑是重大警訊。面對一個不再「模糊」而是逐漸「明確」挺台的日本政府，中共除了外交抗議，認知作戰成為其進可攻、退可守的工具。尤其高市早苗作為自民黨保守派代表、對中國強硬的象徵性人物，自然成為第一波攻擊對象。透過製造其「失言風波」，可以一方面打擊日本右翼政客，一方面散播「日本人民支持中日友好」的幻象，試圖對日本輿論及政壇產生寒蟬效應。
問題是，日本社會與政治圈對這類操作的敏感度仍相對不足。若無意識地接受來自「社群媒體」的資訊為本土民意，便可能落入對方設下的話語陷阱。在資訊戰的時代，認知作戰不再是虛構的情節，而是現實政治的一部分。若日本不意識到這場無聲的戰爭已經開始，未來遭受更深層滲透與操控的情況只會愈加嚴重。
中共對日本發動的這場認知戰，其本質是複製其對台操作的跨境延伸。假民意、假帳號、假輿論，搭配真媒體、真壓力、真干預，組成一個以資訊操控為核心的複合式攻勢。台灣曾是第一個戰場，如今輪到日本。唯有提高媒體識讀能力、建立反認知作戰機制，並持續強化民主社會的透明與韌性，才能真正抵禦這場看不見的戰爭。
作者》關山月 香港青年。參與反送中運動，目前在台。
