從台灣到日本、從土地到時間：《萬茶盛典》如何重新想像當代茶文化

由財團法人金達摩文化藝術基金會與POUYUENJI共同策劃的首屆《萬茶盛典》茶文化嘉年華，將於1月10日至11日在苗栗三義的「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘」登場。以「源於自然，蘊自初心」為核心精神，活動試圖跳脫以銷售為導向的傳統茶展形式，打造一座結合生活、文化與感官體驗的沉浸式茶文化場域。

歷時四年打造的山丘場域，將於《萬茶盛典》期間轉化為沉浸式的茶文化空間，讓茶成為可被行走、觀看與感受的生活風景。

歷時四年打造的POUYUENJI HILLS寶元紀之丘，以五感體驗為設計基礎，讓茶不只存在於杯中，而是成為可被行走、觀看與感受的生活風景。《萬茶盛典》兩日共規劃210場茶席、四場台日大師講堂、七場茶人沙龍，並串聯品茶、器物展、美學體驗、音樂與市集，讓觀眾以自己的節奏走入茶的生活場景。

國際交流亦為亮點之一，被CNN譽為「東京最值得造訪茶館」的櫻井焙茶研究所創辦人櫻井真也，以及日本生活美學品牌「而今禾」經營者米田恭子，將首度在台舉辦沙龍與茶席。

而在分享與款待的精神之下，活動亦安排罕見的典藏茶席——POUYUENJI 董事長蔡其建將釋出1950年代古董紅印普洱，規劃為限量的「董事長紅印普洱的歲月典藏席」，讓時間在茶中累積、轉化，成為可被品飲的價值。

POUYUENJI 董事長蔡其建。長年以茶為生活伴侶的他，將於《萬茶盛典》中釋出 1950 年代古董紅印普洱，規劃限量的「董事長紅印普洱的歲月典藏席」，分享時間在茶中累積的深度與安定。

在山丘裡喝茶：讓不同的人，用自己的方式靠近茶

策展人馮忠恬說，在台灣，每年都有規模不小的茶展與茶博覽會，從台北南港到南投產區，茶被分類、被評鑑、被銷售。然而，在這些以交易為主的展會之外，是否還有另一種可能，能讓人重新看見茶如何存在於日常生活之中？「我們對茶的想像，好像只剩下很高端、很有距離感的儀式，或是日常的手搖飲，但中間那塊，其實才是多數人真正在喝茶的樣子。」

《萬茶盛典》並非傳統意義上的茶展，而是一場以生活為核心，重新組織茶文化的嘗試。當寶元紀之丘這座遼闊的園區被打開，策展團隊選擇不將茶集中於單一空間，而是讓它分散在山丘、樹蔭、戶外與室內之間，成為人們行走時自然遇見的風景。

「我們想的不是再辦一個完整的展覽，而是怎麼創造一種有生活感、有節奏的體驗。」馮忠恬形容，寶元紀之丘的地形與尺度，讓策展成為一種行走中的感受設計。

策展人馮忠恬。長期關注茶文化與生活美學的她，策劃《萬茶盛典》，試圖跳脫以交易為導向的展會形式，重新思考茶如何回到土地、時間與日常生活之中。

於是，園區裡隨處可見戶外茶席——坐在那裡的，往往是茶三代、茶四代的年輕茶人，而非傳統印象中的茶藝師。「他們都有清楚的美感，也知道自己想呈現什麼樣的喝茶狀態。」那樣的畫面，常讓人忍不住坐下來，喝一杯、聊幾句。

如果想要更有儀式感，園區內也有室內限定的老茶與專門茶席；若只是想輕鬆接近，則有茶咖啡、茶調飲與茶甜點。「你不一定要很嚴肅的來喝茶，也可以用你熟悉的方式靠近它。」

在馮忠恬看來，重點不在於教大家「怎麼喝茶」，而是創造讓不同年齡、背景的人都能與茶建立關係的入口。「茶其實一直都在，只是我們很少把那個生活情境好好呈現出來。」

從茶三代到茶四代：年輕茶人談的不是風味，是土地

「我現在接觸到的，真的很多是茶三代、茶四代、甚至茶五代。」她觀察，與過去老一輩茶人習慣用「幾花、幾香」來形容茶不同，年輕世代談茶，談的是他們怎麼跟土地相處。她以南投鹿谷、製作凍頂烏龍茶的年輕茶人「arboris豐茶師」為例，這群返鄉的孩子，選擇將長輩留下的茶園重新復耕，放棄高密度管理，改以野放方式種植。「他們想看的不是修剪得很漂亮的茶園，而是一座慢慢長成的茶葉森林。」

馮忠恬回憶，有一次在颱風後的大雨中，走進對方的茶園，路況崎嶇、樹木傾倒，她自己覺得有些危險，但這些從竹林長大的孩子卻能自然的清理道路，帶她去看剛種下的小苗，描繪未來的樣子。「他們希望有一天，可以帶大家走進那座森林，一邊走、一邊講自己的生活故事，最後坐下來喝他們做的茶。」

同樣的思維也出現在台東紅烏龍的年輕世代身上。自然農法、不使用農藥與化肥，已經不是口號，而是一種被內化的共識。「他們很清楚，用這樣的方式產量一定會比較少，但他們也知道，只有跟土地好好相處，土地才會回饋好東西。」

「女兒不懂茶」由茶農之女創立，以「不懂」為起點，走訪全台茶廠到落腳台東，以自然農法栽植，讓土地與茶葉共同呼吸，打造屬於台東的風味紅烏龍。

當產量下降成為必然，年輕茶人也開始主動尋找新的出路——發展觀光體驗、舉辦風格各異的茶會、跨區串聯、創造新產品。「你會看到很不一樣的風格，有人很戶外，有人極簡純白，有人視覺非常強烈，但共通點都是，他們想用自己的方式，重新詮釋茶與生活的關係。」

這些嘗試，正在鬆動既有的框架，也悄悄改變家庭與產業結構。「很多年輕人回家後，其實都在跟父母抗爭，改變種茶與賣茶的方式。」而當這些努力有機會被看見，上一代才可能重新理解與支持。

從日本回望台灣：當代茶如何走向世界，也走回土地

這次也邀請日本茶界的重要實踐者來台，其中最具代表性的，是日本當代茶文化推動者——櫻井真也。櫻井真也並非出身傳統茶道體系，而是餐飲與調酒背景出身，卻花了十多年時間，投入日本茶的再詮釋。

他以三個不同定位的品牌——以櫻井焙茶研究所、茶方薈、 SOUEN，讓日本茶同時存在於高度儀式性的茶席，也能走進日常消費的場景。從1萬日幣到600元日幣不同的定位與呈現，細緻且有策略的推廣日本茶，深受年輕人與外國人喜愛，被CNN美譽為「東京最值得造訪的茶館」。

日本當代茶文化推動者櫻井真也。以櫻井焙茶研究所、茶方薈與 SOUEN 等不同品牌層級，讓日本茶同時存在於儀式性與日常生活中，被 CNN 譽為「東京最值得造訪的茶館」。

馮忠恬說，櫻井真也保留了日本茶對節氣、風土與工序的尊重，卻不被形式綁住，而是透過不同品牌層級，讓茶重新回到年輕世代與外國旅人的生活裡。她也提到，櫻井真也曾分享一個讓她印象深刻的觀察：「一杯酒賣500、800元，年輕人不覺得奇怪；但一杯茶賣200元，卻常被認為昂貴。」這樣的現象，不只存在於台灣，在日本也是如此。

此次櫻井真來台演講，主題是「打動國際與新世代的當代茶觀」，「他會完整分享自己怎麼思考、怎麼嘗試，這些經驗對台灣其實非常有參考價值。」

一棵F4茶樹，串起百年的台日茶緣

另一條日本策展線，則從一棵意外被發現的茶樹展開。

日本知名藝廊與生活風格店鋪Jikonka的經營者米田恭子，多年來致力於透過食物與日常器物，回到生活本質。她與台灣的緣分，最初來自近十年前一次因藝術展而來台的經驗，之後逐漸累積成長期往返的熟悉關係。

直到她回到日本三重縣的家鄉，在一片荒廢土地上發現了一棵野生茶樹。出於對茶的喜愛，她進一步追溯來源，才意外發現，這棵茶樹經DNA鑑定，竟與台灣日月潭山茶擁有約五成的品種血統。

日本生活美學品牌 Jikonka 經營者米田恭子，在三重縣發現擁有台灣日月潭紅茶血統的 F4 茶樹，串起跨越百年的台日茶史與植物遷徙軌跡。

「這其實完全不是浪漫想像，而是真實的歷史。」馮忠恬解釋。日月潭紅茶的發展，正是源於日治時期。當時日本因氣候限制無法大量（不適合）生產紅茶，便將目光投向台灣，嘗試在日月潭一帶種植阿薩姆茶樹，並引進紅茶製作技術，奠定了台灣大葉種紅茶的基礎。

戰後，日本人離台，部分山茶品種也隨之被帶回日本，在不同地區落地生根。米田恭子在三重縣發現的那棵茶樹，正是這段歷史遷徙的遺跡之一。她將這個名為「F4」的品種復育，F 代表Formosa，也象徵著台灣與日本之間未曾中斷的茶之連結。

「她後來非常頻繁地來台灣，也常跑日月潭，想更理解台灣紅茶。」馮忠恬說。米田恭子在日本復育這片野生茶樹，製作紅茶與白茶，並以生活選品的方式，向更多人講述這段跨越百年的台日茶史。此次，她將在「美的深度鑑賞力：從台灣日月潭到日本三重縣的百年茶緣」演講上，分享如何以「在地ｘ植物」為理念，替地方創生與下一代描繪出充滿希望的永續未來。

從外銷商品到生活美學：台灣茶如何建立自己的風格

其中，大師講堂邀請的多位講者，正是策展人試圖回答一個核心問題的關鍵角色：當台灣茶走過外銷導向的百年歷史，真正屬於島內的茶文化，究竟該如何被理解與延續？

「其實台灣茶雖然有百年以上的歷史，但很長一段時間，都是做給外國人喝的。」馮忠恬指出，直到1980年代以後，隨著經濟起飛、送禮文化與比賽茶機制出現，台灣人才真正開始在島內「學會喝茶」。

也正是在這短短50年間，台灣逐漸發展出自己的茶藝美學、儀式與品飲語言。「所以我們現在看到的茶文化，其實是一個還在成形中的系統。」她特別邀請長年深耕茶人美學與自然農法的謝小曼，在《萬茶盛典》中主講「茶人風範與野放茶的自然美學」，並分享「守、破、離」的茶人哲學。

「很多人現在會把『野放茶』當成一個行銷詞，但其實它應該有非常嚴謹的定義。」馮忠恬轉述，對謝小曼而言，真正的野放茶，來自長期未受干擾、土地乾淨的茶園，茶樹自然長高、產量極低，完全不使用農藥與化肥。

至於「守、破、離」，則是茶人建立自我風格的過程。「一開始你一定要『守』，跟著老師學；接著是『破』，離開既有形式；最後是『離』，回到你自己。」她強調，在這個過程中，重點永遠不是人，而是茶本身，「人要退到後面，讓茶與它背後的自然環境被看見。」

讓時間成為被品飲的價值

除了美學，另一條在《萬茶盛典》中被刻意拉開的軸線，是「時間」。「我常開玩笑說，時間跟真愛，大概是這個世界上最稀有的兩樣東西。」馮忠恬笑說。對她而言，茶之所以迷人，正因為它是一種能被時間轉化的農作物。

在這次盛典中，從剛採摘不久的冬片新茶，到存放數十年、甚至近70年的老茶，都被放在同一個時間光譜裡。「你喝年輕的茶，會感覺到它的輕盈；10年、20年的老茶，香氣會退，但韻味會變得非常溫潤；再更老的茶，甚至會出現紅棗味、人參味。」

這些差異，不需要專業術語，也能被清楚感受到。「時間的味道，是喝得出來的。」她說，這正好呼應了永續與土地的概念——真正珍貴的價值，從來都不是立即可見，而是需要時間累積。

這樣的時間觀，也與POUYUENJI HILLS寶元紀之丘董事長蔡其建的個人茶路相互呼應。蔡其建曾說：「我20幾歲便開始喝茶，從清香的烏龍、性格鮮明的岩茶到歲月沉香的普洱，茶陪伴我走過人生的不同階段。」茶是他人生打拼時，內在重要的支持與沈靜力量。

馮忠恬說，蔡其建20多歲時喝的是台灣烏龍茶；後來因921地震重建廟宇、尋找木材而前往中國，進而接觸岩茶與普洱茶。「他後來特別喜歡普洱，就是因為時間的力量。」70多歲的他，從茶中感受到的不再只是香氣，而是歲月轉化後的深度與安定。

也正因如此，《萬茶盛典》從一開始就不是以銷售為導向的活動。「如果是商展，你花100萬，賣300萬，立刻知道成效。但這一場不是。」她坦言，沒有這樣的資源與支持，很難做出一個以文化與生活為核心的平台。

「其實很多事情，都是從一個單純想分享的心開始的。」她說。《萬茶盛典》所做的，不是給出標準答案，而是打開一個場域，讓茶、人、土地與時間，能夠在其中自由交會。

《萬茶盛典》 茶文化嘉年華

日期：2026年1月10日（六）、1月11日（日） 時間：10:00-18:00 地點：POUYUENJI HILLS寶元紀之丘（苗栗縣三義鄉西湖28-8 號） 活動網頁｜https://www.pouyuenjihills.com/ 售票網站｜https://pouyuenjievent.booknow.com.tw/