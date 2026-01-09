從台灣到日本、從土地到時間：《萬茶盛典》如何重新想像當代茶文化
由財團法人金達摩文化藝術基金會與POUYUENJI共同策劃的首屆《萬茶盛典》茶文化嘉年華，將於1月10日至11日在苗栗三義的「POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘」登場。以「源於自然，蘊自初心」為核心精神，活動試圖跳脫以銷售為導向的傳統茶展形式，打造一座結合生活、文化與感官體驗的沉浸式茶文化場域。
歷時四年打造的POUYUENJI HILLS寶元紀之丘，以五感體驗為設計基礎，讓茶不只存在於杯中，而是成為可被行走、觀看與感受的生活風景。《萬茶盛典》兩日共規劃210場茶席、四場台日大師講堂、七場茶人沙龍，並串聯品茶、器物展、美學體驗、音樂與市集，讓觀眾以自己的節奏走入茶的生活場景。
國際交流亦為亮點之一，被CNN譽為「東京最值得造訪茶館」的櫻井焙茶研究所創辦人櫻井真也，以及日本生活美學品牌「而今禾」經營者米田恭子，將首度在台舉辦沙龍與茶席。
而在分享與款待的精神之下，活動亦安排罕見的典藏茶席——POUYUENJI 董事長蔡其建將釋出1950年代古董紅印普洱，規劃為限量的「董事長紅印普洱的歲月典藏席」，讓時間在茶中累積、轉化，成為可被品飲的價值。
在山丘裡喝茶：讓不同的人，用自己的方式靠近茶
策展人馮忠恬說，在台灣，每年都有規模不小的茶展與茶博覽會，從台北南港到南投產區，茶被分類、被評鑑、被銷售。然而，在這些以交易為主的展會之外，是否還有另一種可能，能讓人重新看見茶如何存在於日常生活之中？「我們對茶的想像，好像只剩下很高端、很有距離感的儀式，或是日常的手搖飲，但中間那塊，其實才是多數人真正在喝茶的樣子。」
《萬茶盛典》並非傳統意義上的茶展，而是一場以生活為核心，重新組織茶文化的嘗試。當寶元紀之丘這座遼闊的園區被打開，策展團隊選擇不將茶集中於單一空間，而是讓它分散在山丘、樹蔭、戶外與室內之間，成為人們行走時自然遇見的風景。
「我們想的不是再辦一個完整的展覽，而是怎麼創造一種有生活感、有節奏的體驗。」馮忠恬形容，寶元紀之丘的地形與尺度，讓策展成為一種行走中的感受設計。
於是，園區裡隨處可見戶外茶席——坐在那裡的，往往是茶三代、茶四代的年輕茶人，而非傳統印象中的茶藝師。「他們都有清楚的美感，也知道自己想呈現什麼樣的喝茶狀態。」那樣的畫面，常讓人忍不住坐下來，喝一杯、聊幾句。
如果想要更有儀式感，園區內也有室內限定的老茶與專門茶席；若只是想輕鬆接近，則有茶咖啡、茶調飲與茶甜點。「你不一定要很嚴肅的來喝茶，也可以用你熟悉的方式靠近它。」
在馮忠恬看來，重點不在於教大家「怎麼喝茶」，而是創造讓不同年齡、背景的人都能與茶建立關係的入口。「茶其實一直都在，只是我們很少把那個生活情境好好呈現出來。」
從茶三代到茶四代：年輕茶人談的不是風味，是土地
「我現在接觸到的，真的很多是茶三代、茶四代、甚至茶五代。」她觀察，與過去老一輩茶人習慣用「幾花、幾香」來形容茶不同，年輕世代談茶，談的是他們怎麼跟土地相處。她以南投鹿谷、製作凍頂烏龍茶的年輕茶人「arboris豐茶師」為例，這群返鄉的孩子，選擇將長輩留下的茶園重新復耕，放棄高密度管理，改以野放方式種植。「他們想看的不是修剪得很漂亮的茶園，而是一座慢慢長成的茶葉森林。」
馮忠恬回憶，有一次在颱風後的大雨中，走進對方的茶園，路況崎嶇、樹木傾倒，她自己覺得有些危險，但這些從竹林長大的孩子卻能自然的清理道路，帶她去看剛種下的小苗，描繪未來的樣子。「他們希望有一天，可以帶大家走進那座森林，一邊走、一邊講自己的生活故事，最後坐下來喝他們做的茶。」
同樣的思維也出現在台東紅烏龍的年輕世代身上。自然農法、不使用農藥與化肥，已經不是口號，而是一種被內化的共識。「他們很清楚，用這樣的方式產量一定會比較少，但他們也知道，只有跟土地好好相處，土地才會回饋好東西。」
當產量下降成為必然，年輕茶人也開始主動尋找新的出路——發展觀光體驗、舉辦風格各異的茶會、跨區串聯、創造新產品。「你會看到很不一樣的風格，有人很戶外，有人極簡純白，有人視覺非常強烈，但共通點都是，他們想用自己的方式，重新詮釋茶與生活的關係。」
這些嘗試，正在鬆動既有的框架，也悄悄改變家庭與產業結構。「很多年輕人回家後，其實都在跟父母抗爭，改變種茶與賣茶的方式。」而當這些努力有機會被看見，上一代才可能重新理解與支持。
從日本回望台灣：當代茶如何走向世界，也走回土地
這次也邀請日本茶界的重要實踐者來台，其中最具代表性的，是日本當代茶文化推動者——櫻井真也。櫻井真也並非出身傳統茶道體系，而是餐飲與調酒背景出身，卻花了十多年時間，投入日本茶的再詮釋。
他以三個不同定位的品牌——以櫻井焙茶研究所、茶方薈、 SOUEN，讓日本茶同時存在於高度儀式性的茶席，也能走進日常消費的場景。從1萬日幣到600元日幣不同的定位與呈現，細緻且有策略的推廣日本茶，深受年輕人與外國人喜愛，被CNN美譽為「東京最值得造訪的茶館」。
馮忠恬說，櫻井真也保留了日本茶對節氣、風土與工序的尊重，卻不被形式綁住，而是透過不同品牌層級，讓茶重新回到年輕世代與外國旅人的生活裡。她也提到，櫻井真也曾分享一個讓她印象深刻的觀察：「一杯酒賣500、800元，年輕人不覺得奇怪；但一杯茶賣200元，卻常被認為昂貴。」這樣的現象，不只存在於台灣，在日本也是如此。
此次櫻井真來台演講，主題是「打動國際與新世代的當代茶觀」，「他會完整分享自己怎麼思考、怎麼嘗試，這些經驗對台灣其實非常有參考價值。」
一棵F4茶樹，串起百年的台日茶緣
另一條日本策展線，則從一棵意外被發現的茶樹展開。
日本知名藝廊與生活風格店鋪Jikonka的經營者米田恭子，多年來致力於透過食物與日常器物，回到生活本質。她與台灣的緣分，最初來自近十年前一次因藝術展而來台的經驗，之後逐漸累積成長期往返的熟悉關係。
直到她回到日本三重縣的家鄉，在一片荒廢土地上發現了一棵野生茶樹。出於對茶的喜愛，她進一步追溯來源，才意外發現，這棵茶樹經DNA鑑定，竟與台灣日月潭山茶擁有約五成的品種血統。
「這其實完全不是浪漫想像，而是真實的歷史。」馮忠恬解釋。日月潭紅茶的發展，正是源於日治時期。當時日本因氣候限制無法大量（不適合）生產紅茶，便將目光投向台灣，嘗試在日月潭一帶種植阿薩姆茶樹，並引進紅茶製作技術，奠定了台灣大葉種紅茶的基礎。
戰後，日本人離台，部分山茶品種也隨之被帶回日本，在不同地區落地生根。米田恭子在三重縣發現的那棵茶樹，正是這段歷史遷徙的遺跡之一。她將這個名為「F4」的品種復育，F 代表Formosa，也象徵著台灣與日本之間未曾中斷的茶之連結。
「她後來非常頻繁地來台灣，也常跑日月潭，想更理解台灣紅茶。」馮忠恬說。米田恭子在日本復育這片野生茶樹，製作紅茶與白茶，並以生活選品的方式，向更多人講述這段跨越百年的台日茶史。此次，她將在「美的深度鑑賞力：從台灣日月潭到日本三重縣的百年茶緣」演講上，分享如何以「在地ｘ植物」為理念，替地方創生與下一代描繪出充滿希望的永續未來。
從外銷商品到生活美學：台灣茶如何建立自己的風格
其中，大師講堂邀請的多位講者，正是策展人試圖回答一個核心問題的關鍵角色：當台灣茶走過外銷導向的百年歷史，真正屬於島內的茶文化，究竟該如何被理解與延續？
「其實台灣茶雖然有百年以上的歷史，但很長一段時間，都是做給外國人喝的。」馮忠恬指出，直到1980年代以後，隨著經濟起飛、送禮文化與比賽茶機制出現，台灣人才真正開始在島內「學會喝茶」。
也正是在這短短50年間，台灣逐漸發展出自己的茶藝美學、儀式與品飲語言。「所以我們現在看到的茶文化，其實是一個還在成形中的系統。」她特別邀請長年深耕茶人美學與自然農法的謝小曼，在《萬茶盛典》中主講「茶人風範與野放茶的自然美學」，並分享「守、破、離」的茶人哲學。
「很多人現在會把『野放茶』當成一個行銷詞，但其實它應該有非常嚴謹的定義。」馮忠恬轉述，對謝小曼而言，真正的野放茶，來自長期未受干擾、土地乾淨的茶園，茶樹自然長高、產量極低，完全不使用農藥與化肥。
至於「守、破、離」，則是茶人建立自我風格的過程。「一開始你一定要『守』，跟著老師學；接著是『破』，離開既有形式；最後是『離』，回到你自己。」她強調，在這個過程中，重點永遠不是人，而是茶本身，「人要退到後面，讓茶與它背後的自然環境被看見。」
讓時間成為被品飲的價值
除了美學，另一條在《萬茶盛典》中被刻意拉開的軸線，是「時間」。「我常開玩笑說，時間跟真愛，大概是這個世界上最稀有的兩樣東西。」馮忠恬笑說。對她而言，茶之所以迷人，正因為它是一種能被時間轉化的農作物。
在這次盛典中，從剛採摘不久的冬片新茶，到存放數十年、甚至近70年的老茶，都被放在同一個時間光譜裡。「你喝年輕的茶，會感覺到它的輕盈；10年、20年的老茶，香氣會退，但韻味會變得非常溫潤；再更老的茶，甚至會出現紅棗味、人參味。」
這些差異，不需要專業術語，也能被清楚感受到。「時間的味道，是喝得出來的。」她說，這正好呼應了永續與土地的概念——真正珍貴的價值，從來都不是立即可見，而是需要時間累積。
這樣的時間觀，也與POUYUENJI HILLS寶元紀之丘董事長蔡其建的個人茶路相互呼應。蔡其建曾說：「我20幾歲便開始喝茶，從清香的烏龍、性格鮮明的岩茶到歲月沉香的普洱，茶陪伴我走過人生的不同階段。」茶是他人生打拼時，內在重要的支持與沈靜力量。
馮忠恬說，蔡其建20多歲時喝的是台灣烏龍茶；後來因921地震重建廟宇、尋找木材而前往中國，進而接觸岩茶與普洱茶。「他後來特別喜歡普洱，就是因為時間的力量。」70多歲的他，從茶中感受到的不再只是香氣，而是歲月轉化後的深度與安定。
也正因如此，《萬茶盛典》從一開始就不是以銷售為導向的活動。「如果是商展，你花100萬，賣300萬，立刻知道成效。但這一場不是。」她坦言，沒有這樣的資源與支持，很難做出一個以文化與生活為核心的平台。
「其實很多事情，都是從一個單純想分享的心開始的。」她說。《萬茶盛典》所做的，不是給出標準答案，而是打開一個場域，讓茶、人、土地與時間，能夠在其中自由交會。
《萬茶盛典》 茶文化嘉年華
日期：2026年1月10日（六）、1月11日（日） 時間：10:00-18:00 地點：POUYUENJI HILLS寶元紀之丘（苗栗縣三義鄉西湖28-8 號） 活動網頁｜https://www.pouyuenjihills.com/ 售票網站｜https://pouyuenjievent.booknow.com.tw/
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 68
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 11
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 小時前 ・ 13
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 7 小時前 ・ 7
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 39
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 12
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 29
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 170
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 77
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 4
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 464
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4