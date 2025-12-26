從台灣好行到碳足跡認證 艾城市執行長劉正興打造企業永續內功

艾城市執行長劉正興專注於溫室氣體盤查、碳足跡管理與企業永續轉型輔導，提升企業競爭力。（圖／艾城市）





在企業永續轉型逐步進入實作階段之際，如何讓碳管理不只停留在報告書，而是實際推動營運決策，成為不少產業面臨的共同課題。由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處指導、太魯閣客運委託艾城市有限公司輔導的「台灣好行—縱谷花蓮線」，近期完成產品碳足跡盤查並通過第三方查證，成為全台首條取得國際標準碳足跡認證的客運路線。

依查證結果顯示，該路線每人每公里碳排放量為 37.66 公克（g CO₂e/pkm），為國內公共運輸導入碳管理提供具體且可量化的示範案例，這樣的成果不僅讓縱谷花蓮線受到肯定，也讓艾城市有限公司備受矚目。

太魯閣客運委託艾城市有限公司輔導的台灣好行—縱谷花蓮線，成為全台首條取得國際標準碳足跡認證的客運路線。（圖／艾城市）

艾城市執行長劉正興表示，艾城市成立於 2022 年，最初定位為美國IAS在台灣的ISO 14064溫室氣體盤查與ISO 14067碳足跡查證人員訓練機構，並通過勞動部TTQS評核、取得銅牌，同時也是勞動部產業發展署認證的人才培訓與企業輔導機構。

艾城市從原本的碳盤查專業人員培訓，逐步從單純的人才培訓與報告交付，轉向企業實務輔導。（圖／艾城市）

長期投入專業訓練，讓劉正興第一線看見制度與現場的落差。「很多學員在課堂上理解標準、條文與計算方式，但回到公司後，卻不知道該怎麼開始做第一步。」他回憶，這種挫折感不只來自學員，也來自企業端的主管——花了錢、送了人受訓，能力卻沒有真的留下來。這個現象，成為他創業路上的第一個關鍵轉折。

艾城市執行長劉正興指出，許多企業並非缺乏永續意識，而是在實務操作上難以跨出「交出報告」之後的下一步。以本次客運專案為例，盤查難度不在於計算公式，而在於先釐清實際營運行為，包括路線配置、班次設計、載客率變化與季節性需求，必須先把營運邏輯說清楚，碳數據才有意義。

「如果我們只是幫企業把報告做完，那這件事其實很快就結束了。」但劉正興很清楚，這樣的模式並不能解決企業長期面對碳衝擊的問題。許多訓練課程能讓員工理解標準條文，卻無法自然轉化為日常作業流程。於是，艾城市逐步從單純的人才培訓與報告交付，轉向企業實務輔導，並選擇了一條相對困難的路，在專案中「一邊做、一邊教」。

艾城市執行長劉正興邀集產、官、學界有志推動永續與淨零轉型的人士，成立中華永續淨零推動協會，讓知識、經驗能被更有效放大。（圖／艾城市）

劉正興強調「碳盤查不是終點，而是企業第一次真正看懂自己營運的開始。」，針對花蓮運輸服務相關的碳足跡案例，他特別提到「很多人以為難的是計算，其實真正困難的是，企業不一定知道自己每天在做的事情，怎麼轉換成可以被管理的數據。」在「台灣好行—縱谷花蓮線」專案中，團隊花了大量時間陪業者梳理路線、班次、載客率與季節性需求，先把營運邏輯說清楚，再談碳排與改善。「當數據真的被用來做判斷，永續才算進入企業的日常。」

隨著實務經驗累積，劉正興愈來愈清楚，單靠一家顧問公司，無法承擔整個產業轉型的重量。因此，他邀集產、官、學界有志推動永續與淨零轉型的人士，成立中華永續淨零推動協會。「艾城市是在企業端陪跑，而協會，是希望把這些經驗變成公共資源，讓更多人少走一點冤枉路。」在他眼中，協會不是另一家顧問公司，而是一個讓知識、經驗與制度能被放大的平台。

「真正的風險，不是現在開始投入，而是等到被迫轉型時，才發現自己完全沒有準備。」當永續成為基本門檻，差距不在於誰有沒有報告，而在於誰能把碳數據轉化為管理語言。他認為，未來三到五年，碳管理能力將逐步成為企業競爭力的一部分，影響的不只是法規合規，更包括供應鏈地位、接單能力與人才選擇。劉正興深信未來的企業競爭力就在碳管理融入企業管理系統的執行力，也為企業永續指出了更明確的方向。



