從台灣有事到尊重理解中國 百萬網紅解讀高市早苗發言：不想當正義使者

日相高市早苗今日表示，日本理解並尊重中國視台灣為不可分割領土的主張，同時日本對台立場不變。（翻攝X／@takaichi_sanae）

日本首相高市早苗「台灣有事」說法引發中日關係緊張，她今（3日）在國會答詢，被議員問到政府對台立場是否仍與1972年《中日共同聲明》一致？高市早苗回應日本立場不變，他們理解並尊重中國視台灣為不可分割領土的主張。百萬網紅Cheap認為，高市早苗的話不需要過度解讀，簡單翻譯就是「日本不想當正義使者幫台灣獨立，只想當自宅警備隊」，所以藍綠支持者及小粉紅都不用崩潰。

Cheap認為，高市早苗說台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本理解與尊重，說法很政治，翻譯就是「我理解，但沒說同意。」而她先前「台灣有事」一說，可翻譯成「你們打架把我家房子燒了，我就會拔刀。」兩句話其實就是把「政治」跟「軍事」分開看而已，根本不用過度解讀。

因為政治上，台灣是否屬於中國，與日本無關，所以日方態度會是「乾我屁事，我不承認台灣是國家，但也不同意中國的說法。」日本不想介入兩岸的法理爭端，所以「理解與尊重」。

軍事上，日本雖然不介入，但台灣海峽是日本生命線，台灣中國若只是鬥鬥嘴，日本不會插手，但若吵到動刀動槍，害石油運不進來或飛彈炸到沖繩美軍基地，屆時日本就會動手。

結合來看，結論就是「你們家的家務事『』統一還獨立"我管不著，但你們打架影響到我，我就會動手。」Cheap解讀，日本的態度，就是不想當正義使者幫台灣獨立，只想當自宅警備隊，誰讓他們活不下去，他們就打誰，完全不需要腦補成「日本要幫台灣打獨立戰爭」，勸藍綠支持者及中國小粉紅不用崩潰。

