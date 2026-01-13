從台灣起飛、走向世界！銘旺集結國家隊 啟動無人機國際戰略 攜手東南亞第二大國 打造可靠供應鏈

【記者羅伯特/綜合報導】國內無人機大廠銘旺科技今(13)日攜手台灣無人機協會舉辦「無人機產業供應鏈解決方案論壇」會中，銘旺科技董事長周維昆宣布與東南亞第二大國雙方達成高度合作共識，雙方規劃於 2026 至 2027 年間，推動無人機（UAV）的長期供應與戰略合作，銘旺要傳達給全球市場的訊息非常清楚，「可靠的供應鏈，來自可靠的夥伴」。

圖說：無人機國家隊領頭羊銘旺科技董事長周維昆致詞。(圖/鄧亦涵攝)

周維昆表示，銘旺以自主 AI 飛控定義了新戰術標準，銘旺落實「全球技術、在地賦能｣策略，深度整合東南亞第二大國在地的人力與材料資源，這樣的合作除了強化了供應鏈韌性，更確保銘旺的技術在強干擾的極端環境下，依然能精準執行任務，展現無可取代的實戰價值。

周維昆也正式宣布一項關鍵突破，也就是銘旺科技與東南亞第二大國之間將取得高度合作共識，規劃於 2026 至 2027 年間，推動 UAV 的長期供應與戰略合作，銘旺將扮演領無人機產業頭羊角色，強攻東南亞第二大國這個東南亞市場的關鍵灘頭堡，攜手台灣在 AI 智能控制、能源電池與複合材料載體研發製造等多家核心團隊，共同輸出一整套可複製、可擴張、可長期獲利的無人機產業解決方案。

周維昆強調，這是一個清楚的戰略布局「台灣做核心，東南亞第二大國做前線，世界做市場」，憑藉非紅供應鏈的明確定位與國際實績，銘旺科技將成為國防自主的重要支柱，更是國際友好國家可信賴的合作夥伴，銘旺要傳達給全球市場的訊息非常清楚，「可靠的供應鏈，來自可靠的夥伴」。

圖說：銘旺科技與東南亞第二大國正式簽署合作備忘錄（MOU），象徵著雙方資源的深度整合，邁出了關鍵的一步。(圖/鄧亦涵攝)

會後當談到未來台灣無人機產業的發展黃金時期，周維昆表示，目前美中兩強在地緣政治上互相角力，台灣剛好身處在其中，出現打造非紅供應鏈的契機，加上台灣的無人機產業聚落其實非常多的佼佼者，包含航太材料、航電整合、電池產業等，都是台灣的隱形冠軍產業，所以台灣不需要跟中國大陸比較「量」和「價格」，只要台灣的無人機產業整合完成後，台灣是很有機會在非紅供應鏈種取得領先機會。

台灣在整個科技產業的優勢當然是台積電的晶片先進製程，以及未來輝達海外總部設立在台北，讓台灣AI算力可以蓬勃發展；周維昆認為，這就是台灣無人機產業的主場優勢，未來的無人機其實就是「會飛的邊緣運算中心」，在未來的較量中比的就是速度，為什麼他認為台灣有機會彎道超車，當台灣的無人機大腦也就是晶片比別人的聰明、反應比別人快，台灣無人機的產業競爭力自然就具備了世界級的水準。

圖說：銘旺科技公開最新戰術型變形翼無人載具。(圖/鄧亦涵攝)

當然外界關注無人機多在軍事用途，但無人機的運用已經深入民生各產業，周維昆強調，無人機的本質是「科技行善」與「提升效率」，因此第一點在急難救助上，無人機就會發揮非常重要的協助功能，過去都需要有人操控載具來進行救助，現在已經從無人車到無人機，這是未來的發展趨勢；例如，在地震或火災現場，無人機可以先於消防員進入危險區域建立 3D 模型，這不僅能救命還能保障救災人員的安全。

其次，周維昆也提到，在農業的運用上，無人機協助灌溉、播種等功能，許多電塔、太陽能板的清洗或許人力成本高且危險難以施作，無人機都可以協助完成巡檢、清洗等；在物流運輸層面上，外離島或是偏鄉，民生物資運送或是醫療運輸等層面，這些高階民生用途，都會是無人機產業未來的可以期待的佈局重點。

最後，研討會中，針對銘旺科技技術長葉泳蘭博士針對無人機供應鏈與生產園區建置規劃進行說明，也分享了銘旺科技一鏡到底的無人機時拍影片，展現銘旺無人機的整體優勢；此外，葉泳蘭也針對銘旺科技各項產品的特性、發射平台與功能等做出詳細的介紹，也提到電池是無人機的濫觴，銘旺科技的無人機都有最合適的電池型號來做配合，大大加強整體實用性。