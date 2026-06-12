從台電強韌電網吃到AI資料中心 華城訂單滿到2029年

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重電大廠華城今（12）日召開股東會，面對市場最關心的訂單與產能進度，總經理許逸德會後釋出最新展望。他表示，華城目前整體接單能見度已看到2029年，部分客戶甚至已開始洽談2030年需求；其中，AI資料中心（AIDC）相關在手訂單已突破200億元，今年AIDC出貨金額估可達40億至50億元，營收占比也可望由去年約5％，拉升至15％以上。

過去幾年，台電強韌電網計畫讓重電族群成為資本市場焦點，但從華城股東會釋出的訊息來看，重電多頭的驅動力已不只來自國內電網建設。許逸德指出，今年華城成長動能包括台電強韌電網計畫、海外電力基礎建設、半導體擴廠，以及AIDC需求；換言之，華城正從國內電網更新，吃到AI資料中心與海外基礎建設商機。

AIDC訂單突破200億 今年營收占比上看15％

AI資料中心成為今年股東會最大亮點。許逸德指出，AIDC訂單去年約120億元，今年初已增至140億元，如今進一步突破200億元，顯示AI算力建置帶動的電力設備需求仍在升溫；除了美國市場，華城也持續爭取日本九州鹿兒島AIDC建置案，以及台灣國家高速網路與計算中心相關標案，相關進展下半年有機會更明朗。

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對華城而言，AIDC訂單的意義不只是多一塊新市場，而是讓過去偏向公共工程、電網建設的重電需求，延伸到AI產業鏈。AI資料中心耗電量高，從變壓器、開關設備到電力系統整合，都需要更高規格與更穩定的供應能力，也讓具備大型變壓器量產能力的重電廠，從傳統基礎建設股，轉向AI基建受惠股。

外銷占比衝高 產能成下一個考題

除了AIDC，外銷也是華城今年營運變化的關鍵。許逸德表示，今年前4月華城外銷業績占比已達66％，全年外銷占比可望超過6成，由於海外電力設備需求仍強，加上北美基礎建設與AI資料中心建置推升變壓器需求，華城今年營收仍有機會持續成長。

不過，訂單看到2029年後，市場接下來要看的已不只是「有沒有單」，而是華城能不能把訂單如期轉成營收。許逸德也提到，華城近年持續調整產能配置，已完成小型、中型、大型到超高壓變壓器的專業化分工，其中今年1月投產的觀音3B廠，預估今年營收貢獻超過10億元，明年超過30億元，2028年進一步超過40億元。

華城也規劃投入25億元擴建台中廠，預計2027年第三季投產，屆時台中廠產能將倍增，主攻345kV至500kV超高壓變壓器。隨著接單能見度拉長，產能、交期與高毛利訂單選擇，將成為華城後續營運能否再上台階的關鍵。

華城2025年稅後純益44.19億元，年增3.1％，每股稅後純益13.99元，獲利創新高。從今天股東會來看，華城今年不缺題材，也不缺訂單；真正的挑戰，是在AI資料中心、海外基建與台電強韌電網需求同時湧入下，如何把爆滿到2029年的訂單，穩定轉成營收與獲利。

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