從同框變捅刀？調查筆記揭川普竟是淫魔案吹哨者 轟艾普斯坦同夥太邪惡

國際中心／記者彭光偉報導

長期被外界質疑與「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係匪淺，甚至多次被拍到同框合影的美國總統川普，隨著司法部最新解密的300萬頁檔案曝光，根據其中一份公開文件顯示，川普早在2006年便主動致電警方，檢舉艾普斯坦的惡行，並直指其同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）極度邪惡，儼然成為當年這起性醜聞案的「吹哨者」。不過川普對外一再表示並不知情艾普斯坦的犯罪行為。

廣告 廣告

川普早在2006年便主動致電警方，檢舉艾普斯坦的惡行，並直指其同夥麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）極度邪惡，儼然成為當年這起性醜聞案的「吹哨者」。（圖／翻攝自X平台Eric Daugherty帳號）

川普曾致電警方：他是個噁心的人

根據邁阿密先驅報報導，在代號為「302」的調查文件中，佛羅里達州棕櫚灘前警長雷特證實，2006年當警方對艾普斯坦展開調查的消息曝光後，川普是首批主動致電警方的人之一。雷特在訪談中回憶，川普當時在電話中表示：「謝天謝地你們阻止了他，每個人都知道他在做這些事。」

川普在該次通話中明確與艾普斯坦劃清界線，聲稱紐約社交圈都知道艾普斯坦是個「噁心的人」。川普更向警方提到，他曾有一次與艾普斯坦同處一地時發現現場有青少年，他隨即選擇「立刻離開現場」。

川普和艾普斯坦年輕時多次共同出席各種公開活動，如今檔案曝光川普竟是艾普斯坦犯罪的吹哨者。（圖／翻攝畫面）

點名麥克斯威爾：她是艾普斯坦的特務

在解密文件中，川普特別點名了艾普斯坦的長年合作夥伴麥克斯威爾。川普當時告訴警長，麥克斯威爾是艾普斯坦的「特務」（operative），形容她「非常邪惡」（she is evil），並建議執法部門應將調查重心放在她身上。

目前麥克斯威爾因協助艾普斯坦招募並性侵未成年少女，正於獄中服刑20年。其律師日前發表聲明，敦促川普行使總統特赦權，並宣稱若獲得減刑，麥克斯威爾將願意「誠實且完整地」公開她所掌握的真相，並協助證明川普與前總統柯林頓（Bill Clinton）並未涉入不法。

檔案點名多位國際大咖

針對此份文件，白宮方面重申，川普早在數十年前就因艾普斯坦對俱樂部女員工行為不端，而將其從海湖莊園的俱樂部（Mar-a-Lago）除名。然而，美國司法部對此持保留態度，表示目前尚無其他確鑿證據能證實總統在20年前曾主動聯繫執法部門。

艾普斯坦案的調查持續延燒，美國眾議院監督委員會已要求多位政商名流提供證詞。隨著數百萬頁檔案陸續公開，艾普斯坦當年的權力網絡與相關社交紀錄，持續受到外界高度檢視。而這份公諸於世的檔案，也重挫了許多國際政商名流的形象，包括美國前總統柯林頓夫婦、微軟創辦人比爾蓋茲、以及英國前王室成員安德魯王子都與艾普斯坦有過密切交往。

更多三立新聞網報導

遭傳與美國淫魔見面 達賴喇嘛辦公室：尊者從未與艾普斯坦會面及往來

英國前駐美大使曼德森再遭爆 疑薦艾普斯坦「隱私處」接待神祕賓客

WEF執行長捲入醜聞！坦承曾與艾普斯坦互動 世界經濟論壇啟動獨立調查

艾普斯坦案震撼挪威政壇！前總理遭爆疑有金錢往來 被以貪汙偵辦

