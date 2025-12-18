「從名牌變囚服」台灣網美紐約吃霸王餐 出庭狂插話！法官怒：我講話妳閉嘴

從名牌到囚服，台灣網美在紐約吃霸王餐，目前出庭時更因頻頻插嘴，被法官訓斥。（翻攝自當事人IG）

美國紐約一名台灣籍女子涉嫌多次「吃霸王餐」，且每次都身穿名牌，但卻不付餐費，是許多店家眼中的頭痛人物。34歲的Pei Chung因被控短短一個月內至少8次逃單，遭押解至布魯克林刑事法院開庭，未料她在庭上頻頻插話，當場遭法官嚴厲斥責，畫面引發外界熱議。

從名牌加身到囚服上身？出庭形象判若兩人

根據《紐約郵報》報導，Pei Chung過去在社群平台上經常分享身穿皮草、手提Prada、LV、Hermès等精品的照片，自稱時尚網紅；但此次出庭，她已換上橄欖綠色囚服，雙手上銬、神情憔悴，與過往光鮮亮麗形象形成強烈對比。

為何法官當庭爆怒？

庭訊過程中，Pei Chung多次打斷主審法官雷諾茲（Orville Reynolds）發言，讓法官終於動怒，當場喝斥：「我說話的時候，妳不准說話！聽懂了嗎？」不料她仍回嘴反駁「那不正確」，場面一度相當尷尬。

她真的聽不懂指控內容嗎？法官曾下令精神鑑定

事實上，早在11月26日，Pei Chung就曾被法院要求接受精神鑑定，原因是其律師主張她「無法理解自己面臨的指控內容」，法院因此下令評估其精神狀態是否適合應訊。

為何媒體能拍照？律師要求被法官駁回

庭上，Pei Chung的律師以「侵犯當事人權益」為由，請求禁止媒體拍攝，稱影像可能被媒體轉售牟利；不過法官以案件具高度公共關注性為由，裁定允許媒體拍照。

到底吃了多少次霸王餐？警方揭驚人次數

根據警方資料，Pei Chung至少10次因吃霸王餐遭餐廳報警，受害店家包括紐約多家知名餐廳，如Francie、Lavender Lake、Motorino、Peter Luger等。

其中一次，她被控在布魯克林威廉斯堡區某墨西哥餐廳消費149美元後企圖離去未付款。

她現在人在哪？

目前她已被控「竊取服務罪」（theft of services），並被送往紐約雷克島監獄（Rikers Island）羈押，案件後續仍持續審理中。

