從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光

侯娟妃表示自己已50歲，看診累到吐血，決心退休過自己的人生。圖／鏡週刊

台南市東區「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，讓不少長期求診的病患錯愕不已，在社群網路與當地坊間引起民眾議論，甚至傳出診所負責醫生侯娟妃被父母與丈夫報失蹤，警方因此而上門尋人。遭列失蹤人口1年的侯娟妃日前在律師陪同下向家人聲明「各自安好」，並接受《鏡週刊》採訪，還原失蹤真相。

根據《鏡週刊》報導，侯娟妃出身於醫生世家，家族在台南學甲經營「侯瑞合診所」，三代都是醫生，看著親人在54歲癌症病逝，想起自己年屆50歲，又看到大S過世，20年高強度醫療工作、婚姻失衡與原生家庭壓力，早讓她身心瀕臨極限，所以她決定退休，回歸自己的人生。

侯娟妃去年初離家後，正式與丈夫簽字離婚和平落幕，但沒想到與原生家庭的衝突進一步升高，試圖透過刑事途徑追查她的去向。家人認為她信仰改變後性格丕變，疑似遭洗腦便向警方報案，並對侯的黃姓女道友提出妨害婚姻家庭等罪告訴，而侯娟妃去年曾兩度被家人報案列為具有自殺風險的失蹤人口，均親自到警局銷案強調沒失蹤，但案件仍難以落幕。

台南學甲「侯瑞合診所」（圖）是台南知名醫生家族，父母與女兒侯娟妃卻鬧家變。圖／翻攝Google Maps

對於家人通報她失蹤，有自殺風險一事，侯娟妃表示自己的安全無虞，也非遭人控制或限制行動，已於2日在柳慧謙律師陪同下，發表「各自安好聲明」與「不自殺聲明」，明確表示目前生活狀態穩定，一切行動皆出於自主意識，是基於個人身心狀況所做的人生選擇，並非逃避責任或失聯。

侯娟妃醫師表示，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。

她表示多年來工作累積的資產，除了房產外，還持有價值上億的保單，其中3張儲蓄險以弟弟3名子女名義投保。2023年弟弟移民澳洲，提領她的1250萬元保單資金購屋，其子女在當地的學雜費、牙齒矯正費約每年50萬元都長期由她負擔，家族刷她副卡累積近400萬元，都從未歸還。不過，知情人士轉述，侯的父母否認女兒所有指控，強調相關金錢與保單屬家族共同安排。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



