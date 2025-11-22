從咖啡到遊程 阿里山首爾咖啡展吸睛

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）參與第二十四屆「首爾國際咖啡展」，展期自十一月十九日至廿二日於韓國首爾COEX展館展出並順利落幕。本次以「精品咖啡X品味旅程」為主軸，攜手「鄒築園精品咖啡莊園」、「聯合成青葉咖啡莊園」、「仙井咖啡莊園」三家優質品牌共同呈現阿里山高山咖啡風味。並與來自世界各地的咖啡專業人士及咖啡愛好者共同辦理杯測活動，透過專業感官評鑑，展現阿里山咖啡馥郁香氣、多層次風味與國際級品質，成功吸引眾多韓國民眾、國際買家及業界人士前來交流。

阿里山精品咖啡的亮相，也同步帶動國際旅客對阿里山旅遊的高度興趣。許多參觀民眾於品嚐後主動詢問前往阿里山旅遊的最佳季節、交通方式、步道規劃及咖啡莊園體驗等資訊，顯示阿里山自然景觀、森林步道、部落文化及高山農特產等觀光特色深受海外市場關注。展會期間，阿里山管理處亦積極推廣阿里山四季旅遊亮點，同時提供咖啡莊園參訪、部落文化體驗及周邊遊程等多元旅遊建議，以協助國際旅客規劃深度旅遊。

阿里山管理處黃怡平處長表示，阿里山兼具自然景觀、人文特色與高山農特產等多元優勢，透過參與國際展會，不僅能向世界展示阿里山咖啡品質與產地特色，更能促進觀光與產業整合加值，有效提升國際市場的品牌形象。