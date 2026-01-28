從品飲到決策力 元智EMBA清酒文化交流活動串聯課堂與生活





元智大學管理學院 EMBA 日前在六館一樓「玻璃屋」舉辦「清酒文化交流聚會」，由「智能化企業管理」課程授課業師高仁山發起，並與 EMBA 聯誼會樂活社共同策劃，吸引逾百位師生與校友熱情參與。活動以清酒文化體驗為媒介，結合課程精神與生活情境，展現元智 EMBA 強調「走出教室、多元共學」的學習特色。

活動當晚，高仁山業師特別以清酒職人服裝現身，深入淺出介紹清酒的原料、釀造製程與風味辨識，引導學員從品飲體驗中延伸思考感受力、判斷力與溝通思維的訓練。現場並搭配生魚片等精緻餐食，讓學習情境更貼近實務與生活。同學與校友也自發準備多樣佳餚共襄盛舉，在餐桌交流與跨屆互動中，讓學習自然發生於分享與對話之間。

「智能化企業管理」授課高仁山教授發起EMBA樂活社行動學習分享

修課中的江慶尚同學分享，透過業師的講解與示範，才發現清酒層次豐富且富含文化故事，也深刻感受到元智 EMBA 的學習不僅限於課堂，更存在於這些充滿驚喜的體驗時刻。

本次活動由 EMBA 聯誼會樂活社主辦，社長李卉絹表示，首次籌辦百人規模活動壓力不小，但看到師生與校友踴躍參與、互動熱絡，讓所有付出都顯得格外值得。林進淦學長則認為，能與不同屆別的學長姐齊聚交流，所建立的連結與共學氛圍相當珍貴。

元智EMBA走出教室的學習場域：安排如清酒社課程，透過文化交流與體驗，培養感受力

管理學院院長黃敏萍亦親臨現場與師生同歡，展現學院對「學習融入生活」及校友共學文化的高度重視。她表示，元智 EMBA 由博士級專任師資與業界專家共同授課，結合理論架構與產業實務案例，強調跨領域觀點與情境式學習，課程涵蓋 AI 與智慧應用、財務與永續（ESG）、職場素養與軟實力等多元面向，協助學員在快速變動的環境中強化決策能力與領導視野。此外，元智 EMBA 首創「修課終身保固」制度，讓校友可於職涯不同階段持續回校旁聽進修，累積長期競爭力，打造具延伸性與永續性的學習支持系統。

元智 EMBA 115 級招生現正進行中，即日起至 115 年 2 月 23 日（週一）開放線上報名，採書面審查、免筆試，面試將於 115 年 3 月 8 日（週日）舉行。凡具三年以上工作年資之企業主管與創業者皆可報考。更多招生資訊可加入官方 LINE：@yzuemba，或至管理學院 EMBA 官網查詢。



