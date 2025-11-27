從員林撞到溪湖！酒駕肇逃釀2傷 彰化男GG了

彰化1男子涉嫌酒駕，在員林與溪湖連續肇事逃逸，涉案車輛車牌掉落在現場。（圖：民眾提供）

彰化員林市與溪湖鎮昨天（26日）深夜發生肇逃事件；胡姓男子涉嫌酒後駕車，先在員林市育英路「夜市」旁，連續衝撞2部自小客車後逃逸；行經溪湖鎮員鹿路時，又衝撞一輛機車、造成機車騎士受傷後逃逸；溪湖警方以車追人，將胡姓嫌犯約談到案，依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦！（李河錫報導）

彰化縣員林警分局表示，這起肇事逃逸事件，26日晚間10點多，發生在員林市育英路「夜市」附近，在人來車往之際，1部自小客車先衝撞由龔姓民眾駕駛的自小客車後，不僅沒有下車處理，在加速逃逸時，又撞擊到停放在路邊的小轎車後逃離現場，造成2部車輛受損，龔姓駕駛頭頸部受傷送醫救治。

廣告 廣告

涉嫌肇事逃逸車輛的前保險桿及車牌則掉落在事故現場；涉案者倉皇逃離到「溪湖鎮」員鹿路時，又從後衝撞一輛機車、造成機車騎士受傷後逃逸；溪湖警分局以車追人方式，在27日一早，將胡姓嫌犯約談到案，坦承酒後開車肇事逃逸！

又是酒駕惹禍！彰化胡姓男子涉嫌酒駕，在員林與溪湖2地連續肇事逃逸、2人受傷，一早被溪湖警方約談到案、移送法辦！（圖：民眾提供）

員林與溪湖警分局則表示，胡姓男子涉嫌酒後開車，分別在員林與溪湖2地都涉嫌肇事逃逸，將依涉犯公共危險、肇事逃逸等罪嫌，分別移送彰化地檢署偵辦。

◆酒後不開車，飲酒過量有礙健康

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪！