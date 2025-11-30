從商店到住家…南韓全國12萬台監視器遭駭 製成非法性影像販售

南韓全國約12萬台監視器遭駭客入侵。圖為監視攝影機。美聯社資料照



據南韓媒體今天（11/30）報導，南韓警方今天表示，全國約12萬台監視器遭駭客入侵，從商店到住家均成目標，這些畫面被製作成非法性影像，獲取不法暴利，已逮捕4名犯嫌，並呼籲民眾提高警覺。

據韓聯社報導，南韓警察廳國家搜查本部今天宣布，全國共計12多萬台監視器遭到駭客入侵，這些監視器畫面被製作成非法性影像販售，已逮捕4名涉案的犯嫌，他們並非共同犯案。

無業的A某駭入約6.3萬台監視器，利用這些監視器畫面，製作成545部非法性影像，並在海外網站上販售，獲取3500萬韓元（約71萬元台幣）的不法資產。看似普通上班族的B某，則駭入約7萬台監視器，製作成648部非法性影像，獲利達1800萬韓元（約36萬元台幣）。

除了這兩人之外，犯嫌還包括駭入1.5萬台監視器的C某，以及駭入136台監視器的D某。

這些犯嫌的下手目標，就是網路攝影機（IP Cam），這類裝置普遍被設置在商店或住處，用來觀看小孩、長者、寵物等畫面，透過網路即時傳輸的特性，確保安全並預防犯罪，較傳統監視器更方便，但也出現外流的問題。

報導指出，遭到駭客下手的監視器，大多使用過於簡單的帳號及密碼，例如重複或連號數字。

南韓警方強調，將與海外執法單位合作，協助刪除與封鎖不法影像，並提供受害諮詢的資源，也會指導民眾，更改為安全性較高的密碼。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

