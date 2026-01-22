從善如流！徐國勇本人現身社群Threads 首篇動態吸引1.8萬網友朝聖按讚

即時中心／徐子為報導



日前從《民視》政論節目主持人轉任民進黨秘書長的徐國勇，今（22）晚現身社群平台Threads，並親切和網友打招呼，表示可以叫他「勇哥」，在「脆」第一則動態才剛發布，截至目前，就已吸引1.8萬網友按讚、朝聖。





徐國勇表示「大家好，我是徐國勇，你們可以叫我勇哥」。他透露，前陣子有青年朋友叫我辦「脆」，可以多跟大家交流，這不就來了嗎？歡迎跟他分享各種生活大小事。



不僅如此，《民視》Threads社群帳號也馬上在徐國勇該則動態下留言朝聖「這是全國第一勇的勇哥嗎！」

