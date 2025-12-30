從喝水看心理健康！解析狗狗在壓力狀態下「飲水失衡」的真相

火報記者 張舜傑／報導

多數飼主重視飲食卻忽略飲水，其實喝水量與狗狗的心理狀態密切相關；長期壓力下，飲水失衡不只是生理變化，也可能是情緒與安全感受影響的警訊。

壓力影響自律神經進而改變飲水行為

狗狗在感到緊張或不安時，體內的自律神經會進入高度警戒狀態，這種狀態可能導致口乾舌燥，讓狗狗出現頻繁喝水的情況，也可能因為腸胃蠕動變慢與食慾下降，連帶降低飲水意願，飲水量忽多忽少，往往反映的是內在壓力尚未被消化。

緊張不安時，狗狗可能因口乾而頻繁喝水，或因食慾低落而減少飲水，呈現忽多忽少的狀態。圖:istockphoto

環境變動容易引發過度或不足飲水

搬家、家中成員改變、作息被打亂，都可能讓狗狗產生不確定感，在這種情況下，有些狗狗會透過反覆喝水來安撫情緒，類似人類緊張時不自覺吞口水的反應，也有狗狗因對新環境缺乏安全感而減少活動，連帶忽略飲水需求。

分離焦慮與孤獨感的隱性表現

當狗狗長時間獨處或對飼主的離開感到焦慮時，飲水行為可能成為情緒出口之一，有的狗狗會在飼主外出後大量喝水，藉此轉移不安，有的則在情緒低落時對水碗毫無興趣，這類飲水失衡常伴隨其他行為變化，例如黏人、吠叫或精神萎靡。

飲水位置與方式反映安全感程度

如果狗狗只在特定地點或飼主在場時才願意喝水，代表牠對周遭環境仍保持警戒，壓力狀態下的狗狗，會傾向在感到安心的情境中才進行補充水分，飲水行為因此變得斷斷續續，也更容易被忽略。

長期飲水失衡可能加重身心負擔

無論是過量或不足飲水，若長時間未改善，都可能對身體造成額外負擔，同時也會讓心理壓力持續累積，形成惡性循環，當飼主只關注生理數值，卻忽略背後的情緒來源，問題往往難以真正解決。

只在特定位置或飼主在場時才喝水，代表狗狗仍處於高度警戒狀態。圖:istockphoto

狗狗的飲水量不只是健康指標，更是一面反映心理狀態的鏡子，當飲水行為出現明顯改變時，除了檢查身體狀況，也應回頭觀察生活環境與情緒壓力來源，唯有同時照顧身心需求，才能讓狗狗重新找回穩定、安全與自在的生活節奏。