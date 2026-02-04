從單點效率到全方位驅動 CloudMile 萬里雲獲「AI 創新百強」優選獎

圖：《商業周刊》主辦首屆「AI創新百強」公布獲獎名單， CloudMile 萬里雲 榮獲優選獎，獲得數位產業署的 AI 機構認證，證明其 AI 技術與實績。(圖/萬里雲集團提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

亞洲領先 AI 公司 CloudMile 萬里雲於成立九週年之際，憑藉卓越的技術實力與深耕產業的豐碩成果，於日前榮獲《商業週刊》首屆「AI 創新百強」優選獎，展現其引領台灣百工百業邁向 AI 第四等級應用的強大實力。

《商業週刊》首屆「AI創新百強」為台灣第一份 AI 應用評選，本屆更以企業導入與應用AI解決方案，突破既有思維與技術框架，解決企業、產業面對的重大問題為主要評選標準。CloudMile 萬里雲在AI技術專家與領域專家的評分下，經過兩階段審查，並從 82 家中大型企業、310 件案例脫穎而出，在服務業類別中榮獲「優選獎」佳績。此獎不僅肯定 CloudMile 萬里雲運用 Google Gemini在內的核心 AI 工具，更強化 CloudMile 萬里雲在台灣市場 AI 應用領導品牌的地位。

CloudMile 萬里雲創建 Miles AI 虛擬專業工程師，協助分類技術文件、FAQ 等資訊定義，減少高達七成客服人力，並且讓技術資料搜尋效率大大提升 92%。此外，憑藉內部 GenAI 核心團隊，打造 Mira AI 虛擬人資助理，成功減少人資近四成的人力工時，還擴大其成果，應用於新加坡南洋理工大學（NTU Singapore)的校園 AI 助理，每月節省約 14.5 天工時，提升師生互動，強化 AI 助理的準確性，亦可靈活應用在客服、人資、投資、旅遊等多個領域與場景。

圖：CloudMile 萬里雲創辦人曁執行長執行長劉永信表示，CloudMile 萬里雲長期致力於支持台灣各產業的 AI 轉型，將 AI 技術從實驗帶到企業實務中。(圖/萬里雲集團提供)

CloudMile 引領企業邁向AI應用第四等級

據《商業週刊》觀察，台灣企業正處於 AI 轉型的關鍵轉捩點，多數企業已從提升單點效率（第一級）跨入部門流程優化（第二級）；領先群則已邁向跨部門 AI 決策（第三級）；而極少數頂尖企業正朝向「全方位 AI 驅動」的第四級邁進。

CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示，CloudMile 萬里雲長期致力於支持台灣各產業的 AI 轉型，將 AI 技術從實驗帶到企業實務中，「我們將持續推進技術創新，並透過創新的AI 解決方案，協助台灣及亞太業加速 AI 導入。」

從傳統製造乃至於房產、餐飲與零售業，AI 已在生產、行銷、研發等六大核心領域全面落地。 CloudMile 萬里雲已取得台灣數位發展部 AI 技術服務機構能量登錄認證，並被新加坡政府指定為 Enterprise Compute Initiative（ECI）科技顧問夥伴，成為首家同時獲得台灣與新加坡雙政府 AI 認證的企業。隨著生成式 AI 成為企業標配，CloudMile 萬里雲將持續擴大技術投入，實踐百工百業 AI 落地的願景，打造 AI 驅動的未來。

關於 CloudMile 萬里雲集團

CloudMile 萬里雲集團為亞洲領先人工智慧科技集團，整合 AI、Security 、FinOps 三大核心技術能力，提供橫跨資料治理、雲端營運效率與資安韌性的完整解決方案，協助企業在數位化與 AI 驅動的時代中加速轉型升級。作為一家以發展專業人才與創新主導的跨國科技集團，透過旗下的技術服務品牌 – CloudMile 萬里雲，以及轉型策略諮詢品牌 – Electrum Cloud 蔚藍雲，在企業的每一個轉型階段提供全面性的客製化服務與解決方案。CloudMile 萬里雲集團亦同時在台灣與新加坡開設雙總部，為台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼與越南等超過 1400 家企業提供符合當地市場、法規、科技發展、資安以及文化的數位與創新服務。

欲了解更多資訊，請訪問 www.mile.cloud。