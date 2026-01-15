從嘉市出發 登上世界之巔《冠軍之路》熱血上映

黃敏惠號召觀影感受棒球精神與團隊力量

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市是棒球原鄉，也是世界冠軍的搖籃，中華隊勇奪2024世界棒球12強冠軍，冠軍隊伍28人中就有18人打過諸羅山盃少棒賽。這段熱血故事躍上大螢幕，電影《冠軍之路》紀錄下中華隊在 2024 世界棒球12強賽從備賽到最後站上世界之巔過程，振奮人心。嘉義市長黃敏惠15日帶領市府主管、校園長於In89影城包場觀賞紀錄片《冠軍之路》，重溫台灣棒球的榮耀時刻，也期待棒球「團結信任」、「永不放棄」精神影響更多領域。

黃敏惠市長表示，嘉義市是棒球原鄉，1931嘉農棒球隊遠征日本甲子園，一路過關斬將，勇奪亞軍，寫下台灣棒球歷史最經典的一頁，改編為電影《KANO》後引起海內外轟動，也因為這部電影讓國際重新認識台灣棒球、也重新認識嘉義的一道窗口；時隔多年，電影《冠軍之路》紀錄下中華隊12強賽事中奪冠的一刻，更深刻的紀錄下中華隊從備戰、挫折、壓力，到最後站上世界之巔的過程。呈現了球員在鏡頭背後的掙扎、團隊之間的信任，還有那股「不被看好，也要拚到底」的台灣精神。

黃敏惠市長分享，隨著年紀的增長與人生經歷的累積，更加體會到成功背後所需要的團隊力量與無數人的默默付出，這些都是我們值得學習的地方。影片帶來不只有滿滿的感動，鏡頭也紀錄下當時全台灣民眾為中華隊加油的畫面，讓人不禁回想起當年台灣風靡威廉波特少棒賽的回憶，更加深刻感受到《冠軍之路》不只是一部運動紀錄片，更是一段台灣共同記憶的保存。

黃敏惠市長也強調，體育運動是教育的重要一環，而棒球更是其中的核心。嘉義市重視基層體育人才培育，諸羅山國際軟式少棒邀請賽舉辦至今已邁入第28屆，超過六成的國手，都在嘉義市留下過他們的少年身影；奪下12強賽世界冠軍的隊伍28人中更多達18位參與過諸羅山盃少棒賽，顯示嘉義市作為棒球搖籃的重要地位。期待透過電影欣賞，讓流淌在嘉義市的棒球血液裡「堅持到底、永不放棄」的KANO精神不斷傳承，也邀請更多民眾一同走進電影院，欣賞這部電影，讓這份運動精神影響更多的領域。

圖：嘉義市長黃敏惠15日帶領市府主管、校園長於In89影城包場觀賞紀錄片《冠軍之路》，重溫台灣棒球的榮耀時刻，也期待棒球「團結信任」、「永不放棄」精神影響更多領域。（記者吳瑞興翻攝）