從回憶殺到出國比賽！草爺狂掃200輛四驅車 春節率隊「護國宮」開跑：這是台灣第一次

草爺收藏超過200輛四驅車。紅心字會提供

第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於2月20日、21日（農曆初四、初五）在桃園護國宮盛大登場。發起人草爺今日率領工作團隊進行預演，將長達5000公尺的四驅車軌道於廟埕架設完成。此次軌道設計別出心裁，將賽道與廟方的登殿階梯、龍柱、石獅景觀一氣呵成，更特別在天公爐前設置轉換道，象徵透過神明的加持為參賽者轉運。草爺強調，這次賽事結合了四驅車競技、親子互動與太子爺信仰，並將導入電競直播模式進行賽事轉播，活動尾聲更規劃百萬煙火施放。草爺感性表示：「這是台灣的第一次！」

廣告 廣告

草爺首創「四驅車鑽轎底」護國宮祭出祈福神明加持。紅心字會提供

回憶殺點燃熱情 草爺收藏逾200輛四驅車

談起投入四驅車的契機，草爺表示，迷你四驅車自1982年起便在全台掀起模型風潮，他回憶小時候最期待放學後衝向玩具店或書局，看著門口架起的軌道，研究如何自由改裝以追求速度，「這真是相當難忘的童年回憶」。去年7月，草爺因拍攝頻道「回憶殺」主題而重溫舊夢，沒想到熱情一發不可收拾。他不僅跑遍全台店家、加入社團與玩家交流技法，至今收藏已超過200輛四驅車，更曾組團出國參賽。草爺也透露，今年3月他將前往日本東京，正式參加四驅車春季盃大賽。

草爺砸重金，斥資七位數，舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。紅心字會提供

結合傳統文化 參賽者需先「鑽轎底」祈福

由草爺與柯大堡共同發起的神行盃，特別選在春節期間於桃園護國宮舉行，並邀請郭鬼鬼與柯大堡擔綱主持。為了讓賽事與在地信仰深度結合，參賽者開賽時將採取「鑽轎底」的方式進場，祈求神明庇佑、趨吉避凶。主辦單位表示，希望透過四驅車的競賽感，讓民眾在馬年體驗「一馬當先、馬力全開」的祝福，並在經過天公爐轉換賽道時，達成神明加持與圓滿轉運的寓意，為參賽者討個開春好彩頭。

草爺巧思設計於天公爐前，設置轉換道，象徵透過神明加持轉運。紅心字會提供

男人心中都有男孩 柯大堡4天創作主題曲

受草爺影響而「入坑」四驅車的柯大堡，這次也為賽事創作主題曲〈瘋狂四驅〉。柯大堡透露，這首歌從創作到製作僅花費4天時間，展現極高行政效率與熱血。他感性地說：「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」草爺則表示，第一屆神行盃為春節走春提供了嶄新的文化選擇，希望大小朋友能在廟埕體驗競技樂趣，用速度迎接好運一路向前的全新一年。



回到原文

更多鏡報報導

李千娜《世紀血案》失言爭議遭抵制 文總宣布《WE ARE》除夕節目「進行調整」

《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」

謝謝李雅英暖捐29萬！兒福聯盟公開財報澄清：2024 年收支比達 146%

《世紀血案》未獲授權翻拍林宅血案！ 李千娜被抓包刪文、楊小黎「辦案快感說」引熱議