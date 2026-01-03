從國安高層發言到《產經新聞》社論！日本擁核論「中美俄都反對」
日本6大報中最保守右翼的《產經新聞》近日刊登1篇社論，重新引爆長期以來幾乎被視為禁忌的議題：日本是否連「討論」擁有核武器的可能性都不該碰觸。這場風波起因於日本首相官邸（Prime Minister’s Office）1位匿名高階國安官員去年12月18日在非正式場合表示，他個人認為日本應該擁有核武，相關說法經日本媒體披露後，在國內與區域間引發強烈反彈。
據《南華早報》報導，立場偏向民族主義立場的日本全國性報紙《產經新聞》主張，面對來自周邊國家日益升高的威脅，任何保護國民的選項都不應被排除在討論之外。此一論點獲得部分極右翼人士的讚許，但也引起批評者高度警惕，認為即便只是釋放出這類訊號，都可能動搖全球核不擴散體系的穩定。
該《產經新聞》社論於去年12月29日刊出，並搭配1張區域核武戰力的比較圖表，指出俄羅斯約擁有5,580枚核彈頭，北韓約50枚，中國約500枚，且中國的數量預計將在2030年前上升至1,000枚以上。
這篇社論刊出的時間，正值日本首相官邸1位匿名高階國安官員在背景簡報中、以非正式方式向媒體表示，他個人相信日本應擁有核武器。該發言迅速在日本國內與海外引發激烈反彈。
其中，中國大陸外交部發言人郭嘉昆就在北京向媒體表示，這是1項「嚴重事件」，暴露出二戰戰敗國日本內部，有某些人試圖違反國際法、追求擁有核武器的危險企圖。他補充，中國以及國際社會其他成員必須保持高度警戒，並對此表達嚴重關切。
對此，美國國務院發言人也於美東時間12月19日回應，「日本是推動核不擴散與核子軍備管理方面全球的領袖，是美國重要的夥伴。」以讚揚的方式，明確表達不支持日本擁核的立場。俄羅斯外交部副部長魯堅科（Andrei Rudenko）同樣在20日表示，俄方對日本圍繞「擁核」可能性展開的討論持反對態度。
數十年來，日本始終遵循「無核3原則」，即不擁有、不製造、不允許核武器進入本國領土，同時依賴美國的延伸嚇阻（extended deterrence），並且是《核不擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT）的簽署國。該條約要求非核武國家承諾放棄發展或取得核武器。
《產經新聞》的社論呼籲日本首相高市早苗，不要「屈服」於要求解職該名幕僚的聲浪，並認為一旦這麼做，將會「扼殺關於如何最佳保護日本國民的自由討論。」
社論將來自中國與北韓的反對意見斥為「荒謬」且「虛偽」，指出這2國本身就擁有核武，且仍在持續強化其核武庫。社論還寫道，對日本而言，爭論的重點在於如何保障國民安全，而不僅僅是「是否實際擁有核武器」；從這個角度來看，連提及核武選項都被視為禁忌，是最糟糕的立場。
對此，自稱立場深度保守的東京中小企業主加藤健（Ken Kato，音譯）表示，《產經新聞》的觀點「相當合理」，因為近年來世界局勢已劇烈改變，甚至像北韓這樣的「流氓國家」都能取得地球上最具毀滅力的武器。
他向《南華早報》表示，自1945年廣島與長崎遭原子彈轟炸以來，核武一直是日本人心理上的巨大障礙，學校教育也長期灌輸對戰爭與核武的厭惡情緒，但這並非一種理性的觀點。他認為，日本當然應該竭盡所能避免戰爭，也沒有人希望再次成為核攻擊的受害者，但在周邊國家擁有核武的現實下，日本必須以理性與戰略思維，思考最有效的自我防衛方式。
加藤認為，過去世代被灌輸的和平主義已經變得「不理性」，且與當前日本的安全環境脫節。儘管他也承認，任何朝向本國核武能力的發展行動都將面臨強大反對，但他認為，年輕世代選民對保守理念的接受度更高，也較不受戰後禁忌的束縛。他指出，這些人清楚看見現實情勢，理解北韓與中國對日本構成的威脅，對共產主義並不抱持幻想，思考方式務實而理性，並且支持高市早苗的政策。
《產經新聞》與《富士新聞網》於12月中旬進行的1項民調顯示，高市早苗整體內閣的支持率為75.9%，其中18至29歲族群高達92.4%，30多歲族群則為83.1%。
加藤也補充，若日本具備自主核武能力，將可擺脫對美國核保護傘的依賴，而在美國現任政府對盟友長期承諾引發疑慮的背景下，這一議題的重要性正不斷升高。他自信地指出，日本在技術上已具備於數月內製造核彈頭的能力，但為了因應最壞情境，這個時程理應進一步縮短。
然而，東京天普大學（Temple University）亞洲研究教授庫塞克（Michael Cucek）對此說法予以堅決否定，認為這類論點嚴重低估技術與政治層面的後果。他表示，外界已多次試圖淡化高市幕僚的相關言論，但在某些圈子中，擁有核武仍然具有象徵地位，而《產經新聞》聲稱只是「鼓勵討論」，顯然帶有戲謔與不誠實的成分。
庫塞克指出，日本身為《核不擴散條約》締約國的地位，是全球核不擴散體系的「支柱」。他認為，區域安全環境確實改變了，但日本在條約框架下的角色並未改變；那些聲稱日本能在數週或數月內取得核武的說法過於輕率，實際情況遠比這複雜，「日本的鈾並未濃縮至武器等級，而是用於民用能源，儘管日本確實擁有一定數量的鈽存量。」
庫塞克指出，使用鈽製造核武在技術上比鈾更為複雜，更重要的是，一旦日本試圖從其受《核不擴散條約》攝影監控的鈽庫中提取材料，等同於宣告條約的終結。他表示，目前日本正是支撐《核不擴散條約》的關鍵國家，只要日本不違反該體制，世界上所有締約國都能在此系統中感到安全。
儘管包括北韓在內的少數國家遊離於條約之外，但自1970年生效以來，涵蓋191個國家的《核不擴散條約》整體上仍維持完整。他總結稱，正因為日本支撐了整個核不擴散架構，這場關於核武的辯論本就不該在日本發生。
