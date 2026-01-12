從國手後盾到全民運動推手！ 安麗獲運動推手獎金質獎肯定，以營養專業力挺台灣體育
由運動部主辦的「第17屆運動推手獎」於 1 月 9 日舉行頒獎典禮，安麗日用品股份有限公司(以下簡稱安麗台灣)憑藉多年來以「營養＋運動」為核心，長期、系統性投入台灣運動發展，榮獲贊助類最高榮譽「金質獎」肯定，並由運動部部長李洋親自出席頒獎，表彰企業對台灣體育永續發展的深度投入。
▲安麗台灣團隊於第17屆運動推手獎表揚典禮合影，展現企業長期投入運動推廣與健康促進的團隊力量。
代表受獎的安麗台灣暨香港總裁林彥秀表示：「獲頒金質獎是對安麗團隊多年深耕體壇的最佳肯定。安麗深信『運動』與『營養』是健康生活的雙核心，企業的角色不只是提供資金贊助，更在於透過專業產品與資源影響力，優化選手的訓練環境與補給體系。」林彥秀強調，未來安麗將持續擔任台灣體育最堅實的推手，攜手各界讓台灣選手在世界舞台綻放光芒。
安麗台灣長期視運動為推動大健康產業的重要基石，建構出從新興運動、全民休閒到國家競技的完整支持體系。在引領新興潮流方面，安麗在霹靂舞尚未成為國際焦點前，便已連續多年支持「安麗盃世界霹靂舞大賽」以及「霹靂舞國手選拔積分賽」，為新世代舞者打造國際競技舞台。
在全民運動的推展上，安麗台灣結合旗下紐崔萊品牌的專業營養形象，冠名贊助路跑、環法單站自行車挑戰賽及三對三籃球賽，每年吸引上萬人參與，更將運動器材捐贈予基層學校與公益單位，讓運動不僅是賽事，更成為全民可參與的生活習慣。
針對國家級競技體育，安麗台灣展現對「國球」棒球的極致承諾，不僅連續多年全力支持各項國際賽事，更自 2024 年起與「中華民國棒球協會」展開期三年的長期深度戰略合作，旗下全球銷售第一的「紐崔萊」成為中華民國棒球代表隊唯一指定營養補給品牌，提供中華棒協旗下少棒、青少棒、青棒及成棒選手全方位的營養支持與集訓贊助；除了全力支持「世界棒球經典賽」等頂尖賽事，也深入支持基層人才培育；透過提供 NSC 專業認證的產品，確保選手在長期訓練與高強度賽事中，能獲得高效且科學的營養補充，協助國球健兒維持最佳運動表現，迎戰各項國際賽事爭取榮譽。
展望未來，安麗台灣將持續落實企業社會責任，深化體育人才培訓與健康推廣，為台灣體育環境的永續發展挹注更多正向能量。
