「從國會合作擴大到地方選舉」 鄭麗文：藍加白將成台灣主流

國民黨主席鄭麗文今（19）日與民眾黨主席黃國昌進行首次對談。鄭麗文提到，中華民國的核心價值就是這部憲法，希望從過去一年的國會合作，接下來要擴大深化地方自治以及地方選舉。鄭麗文直指，「藍加白無疑會是台灣主流」面對2026地方大選，可以讓台灣人民乃至國際社會看見國民黨與民眾黨的決心跟堅持。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文表示，今天是台灣民主發展嶄新的一個里程碑，希望能夠從今天開始，在民主政黨的合作上，能夠從過去一年國會合作，擴大、深化到地方自治、地方選舉。鄭麗文直言，這無疑是一個全新挑戰，但這也會是民主政治的里程碑，它能夠帶給台灣人民重大的意義。

鄭麗文提到，不希望地方選舉出現鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，「我們都希望選賢與能為國舉才，地方政府的選舉中，能夠推出最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人。」鄭麗文強調，不只要讓最強的人當選，還希望藍白合能夠一加一大於二，在這過程中，產生良性競爭，讓每個有意為民服務的政治人物都能夠展現自己長才。

藍白高峰會。（圖／中天新聞）

鄭麗文認為，「藍加白無疑會是台灣主流」只要藍白合能夠產生最強的人選、最好的團隊，最後受益的一定是所有的台灣人民。

鄭麗文表示，中華民國立國的核心價值，它代表著今天台灣社會最重要的基石，也代表著民主政治的堅守與捍衛，同時也代表著我們要創造共享的財富，而且我們要兼顧到分配的正義。她接著說，台灣有今天民主自由法治平等的社會得來不易，但無疑的，在今天賴清德總統的主政下，使他們非常擔憂，幾十年的辛苦可能就毀於一旦。

談回2026大選，鄭麗文認為，就是要推出最佳的團隊、最好的人選，今天是一個很好的開始，也希望台灣人民乃至國際社會可以看到國民黨與民眾黨的決心與堅持，可以對台灣未來的民主寄予更高的期待以及正向的希望。

