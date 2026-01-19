從國際交流到智慧節能 中市府秘書處持續建構永續韌性的效能政府
〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市政府秘書處持續推動國際交流、智慧節能與低碳轉型等政策，多項成果已逐步展現。台中市目前已締結43個姊妹市或友好城市及15個姊妹區(市)，同時市政大樓推動低碳轉型，汰換耗能設備並優化智慧能源管理中心，公務車低碳運具比率亦連續2年居六都之冠，展現台中市推動淨零轉型的決心與成果。
秘書處表示，近年台中發展備受國際關注，隨著重大建設到位、交通機能完善及城市治理與國際能見度提升，吸引多國將重要文化慶典與國慶活動首度移師台中舉辦，包括西班牙、德國、印度、泰國及菲律賓等國。市府持續深化城市外交，迄今已締結43個姊妹市或友好城市及15個姊妹區（市），2025年接待外賓92團、逾4,000人次，交流遍及五大洲，並與各國使館及代表處密切合作，邀請使節參與市政盛事。
2024年首創邀請日、新、比三國使節擔任台中購物節代言人，2025年再擴大國際規模，邀請歐盟及法、捷、芬、菲、印尼等六國大使共同拍攝宣傳影片，展現台中多元文化與城市魅力。
在低碳轉型與節能治理方面，台灣大道市政大樓自2021年啟用「智慧能源管理中心」以來，透過照明與空調系統優化、汰換老舊空調主機，提升能源使用效率。經統計與建置智慧能源管理中心前相比，2024年整體節電率達22.7%。2025年亦持續汰換電力監控系統，整合相關設備，強化能源管理效率。此外，市府亦推動示範公務車輛轉型為低碳運具，台中市公務車輛使用電動車、油電混合動力車等低碳運具比率，2023至2024年連續2年居六都之冠。
