從圓夢專場到全國巡演！謝娜遭網抵制翻車，連帶張杰形象受重創

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大陸知名主持人謝娜日前在個人微博預告「有好消息」，隨後在熱門綜藝《乘風2026》直播淘汰環節中，高調官宣啟動暑期全國巡演。然而，這項舉動並未獲得祝福，反而引爆全網怒火。

網友質疑她將當初包裝的「僅此一場、虧本圓夢」迅速變現為商業巡演，有欺騙大眾之嫌。目前爭議持續擴大，已有大批網民發起抵制與實名舉報，逼得謝娜緊急將社群帳號設置評論限制，而丈夫張杰也受到牽連，形象同步受重創。

從「虧本圓夢」到「商業巡演」？

事件的起點要回到今年5月。謝娜在成都舉辦了個人演唱會，當時其團隊對外大力宣傳這是一場「中年圓夢」的專場，甚至感性提及「票價可能無法覆蓋成本、是虧本演出」。在粉絲強烈的革命情感與情懷支持下，1.5萬張門票一開賣便迅速秒殺，半個娛樂圈的好友也紛紛到場力挺。

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圖片來源 : 微博 @謝娜

怎料時隔僅僅一個月，在6月6日《乘風2026》第四次公演（四公）的直播淘汰環節中，正當台上選手面臨去留的緊張時刻，謝娜卻突然打斷節目流程，高調宣布將啟動暑期全國巡迴演唱會，首站更定於7月11日的北京。

實力遭放大檢視，網酸：幼兒園才藝表演？

這項舉動隨即點燃網友怒火，認為在節目直播淘汰的嚴肅時刻，硬生生插入個人商業巡演的宣告，有「喧賓奪主」之嫌。有網友更憤怒表示感覺被騙，「開了一場發現錢太好賺，才決定繼續巡演吧？」、「到底是什麼夢這麼難圓，需要到全國巡演？」、「幼兒園阿姨的水平，也好意思開演唱會，粉絲的傻錢太好賺了。」、「這是演唱會還是兒歌大集合？開一場過過癮得了唄，還巡演……」

隨著爭議擴大，網友紛紛翻出謝娜在成都場的演出片段，被不少現場觀眾吐槽「根本是 KTV 水準、全程靠請來的嘉賓撐場」，與專業歌手有極大差距。

圖片來源 : 微博 @謝娜

因「夫妻形象高度綁定」，張杰也遭到輿論波及

面對洶湧的輿論指責，謝娜選擇不作正面回應，而是默默將個人的微博、抖音等社群帳號設置為「先關注方可評論」的限制權限，試圖冷處理。

然而，謝娜的丈夫張杰雖然並未直接參與或發言，卻因「夫妻形象高度綁定」而遭到輿論的波及。外界指出，謝娜此次演出團隊幾乎全盤搬用了張杰的御用製作班底，加上部分粉絲長期以來對兩人頻繁同台、互相宣傳的營銷模式感到疲勞，導致負面情緒一次爆發。

圖片來源 : 微博 @謝娜

第三方數據顯示，張杰、謝娜視頻帳號近期持續掉粉，近30天張杰掉粉6.5萬，謝娜掉粉1萬。這場由「圓夢承諾落空」引起的信任危機，不僅重創了謝娜個人的路人緣，連帶也對張杰穩固的粉絲結構與形象造成了實質性的傷害。

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