從土地出發 花蓮有機小農影片成果展

農友與民眾交流介紹

鼓勵農民採取更友善土地的方式耕種，花蓮縣政府與慈濟大學合作，今（4）日舉辦「2025有機小農影片成果展」，記錄10位有機農友的耕作日常，並於縣府大禮堂辦理「在地風味小市集」，透過與農友直接交流，讓生產者與消費者零距離。



有機耕作不使用化學肥料、化學農藥，花蓮小農合作社理事長鄒仁方說，關鍵在於「與自然共存」。他表示，自己會在玉米田裡「撥玉米、放在地上給老鼠吃」，老鼠有整根玉米吃，就不會每一根都咬一口，而當老鼠吃玉米時，老鷹就會來抓老鼠，完成天敵制衡。

另外，鄒理事長也分享，讓許多農友困擾的「蟲害」，其實也有解決的方法，不要在一塊土地上一直種同一種作物，就不會讓害蟲「永久定居」，輪耕不僅讓土地有休息的機會，也能讓害蟲「舉家遷移」，減少蟲害。



慈濟大學USR研究教學中心主任江允智老師強調，有機農業並非「放著長」，農友必須花費更多心力，也需要更多智慧，慈大透過拍攝影片故事，一方面記錄農友們的努力，另一方面，也讓更多人看見農友的付出，「有感」消費。