從土地到海洋 邱馨慧老師用探索式教學陪伴學生

投入教育長達25個年頭，邱馨慧對管教孩子有一套辦法 (教育部提供)

邱馨慧（左三）親自帶孩子到海邊觀察牡蠣的養殖 (教育部提供)

教育部最新發布的教育家人物典範報導，介紹臺南市安平區西門實驗小學的邱馨慧老師。班級經營是教師專業的展現，也是教育現場的重要挑戰，邱馨慧老師以「讓學生很忙」作為班級經營的核心策略，透過多元課程與真實情境學習，引導學生在探索中成長，培養自信與責任感。

邱馨慧老師在校內推動「成功高效能人士的七個好習慣」，結合跨領域學習與生活實踐，協助學生建立自我管理與正向行為。她回憶，過去國小畢業旅行多以主題樂園為主，但她特別安排學生前往臺大校園巡禮，讓孩子漫步椰林大道，親身感受學習氛圍，啟發對未來升學與人生方向的想像。

身為熱愛海洋的教育者，邱馨慧老師長期投入海洋教育，並深信「真實世界就是最好的教室」。她帶領學生走出課堂，在澎湖參與淨灘行動，讓孩子從實地觀察中發現不同海岸地形與垃圾型態的差異，進而理解塑膠污染對海洋生態的影響。學生親眼見到澎湖玄武岩的六角柱節理，也讓課本中的自然知識轉化為深刻的生活體驗。

西門實驗小學鄰近台江國家公園，邱馨慧老師結合AR與VR科技，讓學生先行理解牡蠣養殖流程，再實地觀察牡蠣生長、辨識天敵、認識蚵農工作樣態，並與社區媽媽共同學習製作蚵仔包，讓學習與地方文化緊密連結，培養孩子對家鄉土地的情感認同。

此外，她也安排學生參訪海生館，認識藍鯨的生命歷程，並教導正確的鯨豚擱淺救援觀念，引導學生尊重生命、理解人與自然的共生關係。長期擔任海洋教育輔導員的邱馨慧老師，也持續撰寫教案，將國外教材轉化為貼近臺灣環境的課程，鼓勵學生透過觀察與探究，成為小小科學家。

在班級經營上，邱馨慧老師以鼓勵取代責備，細心關照每位學生的需求。她鼓勵來自弱勢家庭的孩子擔任升旗手，建立自信；也引導熱愛運動但學業較弱的學生，理解品格與學習並重的重要性。「一定要把每一個孩子教好，一個都不能落下」，是她始終堅持的教育信念。