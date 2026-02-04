從土地到餐桌 中市用「台中領鮮」把農業的故事說給城市聽

臺中領鮮嚴選優質農產品，展現臺中農產多元特色





清晨的霧峰稻田裡，農夫彎腰巡田，特地留下黑翅鳶棲息的空間；豐原果園中，果農耐心等待一年，只為摘下最甜的那一顆柑橘；新社山區裡，菇農細心調整溫溼度，呵護每一朵香菇長成最好的模樣。這些來自土地的日常風景，正是台中農業最真實、也最溫柔的樣貌。台中市政府農業局推動「台中領鮮」城市農業品牌，正是希望把這些看似平凡卻充滿心意的故事，帶進市民的生活，讓農業不只存在於產地，也走進餐桌與日常。

台中擁有從山到海的多元風土，盛產水梨、柑橘、水蜜桃、文心蘭等優質農產品。市府農業局以「台中領鮮」作為城市農業品牌，整合分散各地的好物，透過一致的品牌識別與電商平台，提升整體形象與辨識度，讓消費者一眼就能認出「這是來自臺中的好」。

農業局表示，「台中領鮮」不只是販售農產品，更重視傳遞風土與心意。透過蒐集並呈現產地故事，讓消費者看見每一項產品背後，都是農民長期耕耘與堅持的累積。像是霧峰稻農在友善栽培中兼顧黑翅鳶棲地、豐原果農一年只為成就一顆最甜的柑橘、新社菇農細心照顧每一朵香菇，這些真實的人與土地的連結，成為品牌最動人的內容，也拉近城市與產地的距離。

為了讓農業更貼近城市生活，農業局也持續透過跨域合作，讓台中農產走入各式城市活動，從雙十草悟道活動、爵士音樂節到新社花海及各式市集，讓農產品不再只出現在傳統市場，而是成為城市節慶與文化的一部分。

市府指出，透過與觀光、藝文及節慶活動整合，農業也可以很時尚、有趣且貼近日常，讓市民在享受活動的同時，自然接觸在地農產，感受來自土地的溫度。

在淨零、ESG與地方創生等趨勢下，農業局以「台中領鮮」作為與市民溝通的橋梁，從品牌化出發，引導消費支持友善耕作、智慧農業與食農教育，讓每一次選購，都成為支持土地與農民的實際行動。

農業局強調，品牌的核心是信任。透過長期陪伴農民與扎實作為，期盼當民眾看到「台中領鮮」標誌時，感受到的是安心、溫度與對城市的認同，讓「台中領鮮」成為台中送給市民的一份真誠禮物。

