從土地開始的健康：黃姿碧教授談植物病理與微生物肥料，打造純淨食材新觀念

我們每天吃下的食物，是否真的「健康」？許多人注重原型食物與少加工飲食，卻忽略了食材從「土地」開始的健康狀況。植物在生長過程中會遭遇病蟲害、氣候與土壤問題，而這些都與我們最終吃下的營養息息相關。

植物健康，才有真正的食物安全

中興大學植物病理系所教授黃姿碧指出：「人會生病，植物也會生病。若能以安全、天然、不破壞生態的方式讓植物健康生長，我們吃進去的食物也會更健康。」她強調，植物健康不只是農業議題，更是人類健康的起點。

天然肥料的力量：微生物讓植物更健康

傳統印象中的肥料與農藥，往往與「化學」、「殘留」劃上等號，但其實自然界早已存在能取代它們的力量──微生物。黃姿碧教授說明，土壤中原本就有豐富的微生物，透過彼此的交互作用，可以促進植物生長、提升抗病力。這些天然微生物產生的物質，能成為「天然肥料」或「天然農藥」，幫助植物對抗病原菌，同時維持生態平衡。

黃姿碧教授指出：「天然肥料與農藥的概念，是讓植物依循自然機制健康生長，而非以化學藥劑強迫控制。」這樣的方式不僅能保護環境，更讓農作物遠離藥物殘留，讓人們「吃下去的食物才真正健康」。

植物診療師：守護農作健康的專業醫師

隨著政府推動「植物診療師」制度，農業領域出現了新的專業角色。黃姿碧教授形容：「植物診療師就像植物的醫師。植物不會說話，必須透過觀察與診斷，了解它的病因，是肥料問題、病蟲害，還是氣候因素。」

植物診療師的工作不僅是正確診斷與處理病害，更扮演著研發與農民之間的橋梁。黃姿碧教授舉例：「我們研發的微生物是活的，要知道它最適合在種子期、葉片期或土壤中使用，植物診療師能協助找到最佳的應用方式，讓技術真正落地。」這項制度的推動，代表臺灣農業正朝向更科學化與永續化的方向前進。

從植物到畜牧：微生物串起「One Health」新概念

「我們的研究發現，使用益生菌飼養的小豬不需打藥也能健康成長，吃這樣的豬肉當然更安心。」黃姿碧笑說。

微生物的應用不僅限於植物領域，也能延伸至動物飼養。黃姿碧教授以「納豆菌（枯草桿菌）」為例說明，這是一種人可食用的安全菌，應用於飼料後，不僅能幫助豬、雞、魚更健康成長，還能顯著降低糞便與尿液的惡臭氣體排放。

這樣的應用，正呼應了全球倡議的 「One Health」理念——強調人、動物、植物與環境的健康密不可分。當植物不再依賴化學肥料、動物不需仰賴藥物，整體生態才能真正走向平衡，而我們的餐桌，也因此變得更純淨、更安全。

文／劉一璇 影音／江宏倫