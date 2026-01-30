從土方之亂 看追趕跑跳碰的政策時差

土方之亂在農曆年前再次被推上檯面。因為春節將近，大家都在準備放假，但工地卻被土方卡住，大量營建廢棄物無處可去，清運停滯，地方政府與業界同步反映壓力。行政院長卓榮泰出面指示問題要處理，而且要在春節前，但如此急就章，行得通嗎？

指令一下，行政節奏立刻被拉快，暫置場提前啟用、流程加速、管理彈性調整，三項對策接連拍板。這些措施確實回應了現場最迫切的需求，但從宣布到執行，時間短到幾乎沒有餘裕，彷彿政策不是在事前規劃，而是在努力趕上已經鳴笛開跑的列車。

要有效管理土方的討論跟政策本身並非突然出現，從GPS管理、電子聯單都早已存在，目的是防堵非法棄置、提高透明度；然而去化量能不足、暫置空間有限的老問題卻一直沒有解決。政府提出了新政策，但彷彿在過年這個時節才意識到政策上路了，但後面的路，根本還沒鋪好。

過去的怠惰，行政單位只能先想辦法撐過年關。從院長指示到部會協調，再到地方政府配合，一切都在倒數計時中進行。暫置場原本需要程序、需要評估，如今被要求提前啟用；管理原本強調嚴謹，轉眼間又得加上彈性。這不是因為方向錯了，而是因為時間根本不夠。政策在短時間內反覆修正，看起來果斷，實際上卻透露出只能先求別出事的焦慮。

這種治理方式的時空荒謬感，往往不是來自錯誤，而是來自節奏。當政府提出的政策一邊要求人民遵守，一邊又必須為政策開後門進行補救，像是在施工中途才發現設計圖少畫了一頁，只好邊蓋邊改。短期內或許能過關，但留下的，是對制度穩定性的疑問。

更關鍵的是，這並不是第一次。從新青安政策到限貸令，再到豪宅規範，政策常常在宣布後才真正進入社會的測試階段。人民與產業沒有太多預備時間，只能在政策落地後，才開始理解規則、調整步伐，而政府則在收到回饋後，再快速修補。久而久之，社會學會了一件事，就是凡事不要太早當真，因為經驗告訴大家，政策還可能再轉彎一次。

土方之亂或許能在春節前暫時緩解，但更值得思考的是，為何我們總是走到這一步，才發現需要暫置場、需要配套、需要緩衝。如果施政永遠建立在先撐過這一關的心態上，而不是提前做好規劃和預備，只能祈求關關難過關關過。

一個成熟的施政，不該讓所有人都習慣在年節前加班式解決問題，而是讓政策本身走得比危機早一步。否則，當我們再次對這樣的場景會心一笑時，笑的其實不是荒謬，而是一種早已熟悉的無奈。

