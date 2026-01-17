從在地到空降 民眾黨竹北市長提名陷兩難抉擇？

[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿

身為國內第三大黨，民眾黨在2026地方選舉中，縣市首長層級已陸續啟動佈局，宜蘭徵召陳琬惠、嘉義市徵召張啓楷，黨主席黃國昌亦公開為新北市長選戰暖身造勢。然而，真正逐漸浮上檯面的關鍵戰場，卻不在22縣市層級，而是全台人口最多的縣轄市：新竹縣竹北市。

邱臣遠傳出可能轉投竹北市長選戰，黨內有不同聲音。（圖／資料照）

竹北市人口已突破22萬，是全台規模最大的縣轄市，也是少數在2024年同時讓柯文哲總統得票與民眾黨政黨票都拿下第一的行政區。柯文哲在竹北獲得38.33%選票、政黨票32.60%，雙雙領先藍綠，這不只是數字漂亮，而是象徵民眾黨在科技新貴、高學歷、年輕化選民結構中，具備最完整的政治共鳴基礎。

也正因如此，竹北理應是民眾黨最不容失手、最應該率先插旗成功的示範區。但諷刺的是，正是在這個「理論上勝率最高」的戰場，民眾黨卻陷入最尷尬的困局：支持度在，卻找不到一位讓地方有信心、讓選民買單、讓黨內放心的人選。

這個問題，並非偶然，而是結構性的。目前，已有在地議員林碩彥表態願出戰，另外則有聲音傳出，新竹市副市長邱臣遠將轉戰竹北。表面看是「良性競爭」，實際卻是「無將可用」的現實寫照。

邱臣遠的問題不在行政歷練，而在政治正當性。對一個已邁入準都會規模、每天面對交通壅塞、學區競爭、重劃區開發與科技園區通勤壓力的城市而言，選民要的是能長期蹲點、理解地方紋理、熟悉社區脈絡的治理型政治人物，而不是從隔壁縣市被調度過來的副市長。空降本身不是罪，但在高度在地意識成熟的竹北，空降意味著必須花掉整場選戰的一半力氣，先說服選民「我不是外人」，而不是直接討論政策與未來。

至於林碩彥，問題更現實也更殘酷：他的在地經營，是否撐得起一場可能會是三腳督、動員全市、資源對撞的市長級選戰？光有基層服務與議員能見度，是否足以打進決勝盤，連白營內部都沒有把握。

林碩彥有意轉戰竹北市長。（圖／林碩彥臉書）

兩位可能人選，各自有各自的短板，不只在黨內支持者當中引起爭論，就連竹北地方人士都不看好，就有地方人士提出一張最直白、也最現實的牌：不如讓柯文哲的家族品牌直接上場，推出柯文哲的胞妹柯美蘭參選。

從冷酷選戰邏輯看，這個評估並不荒謬。竹北2024年的高政黨票，與其說是組織力勝利，不如說是「柯文哲個人品牌外溢效應」的集中展現。在這樣高度柯粉結構化的選區，「柯文哲」三個字本身，就是動員系統、辨識標籤與情感投射的總和。若無法複製這個符號，從實然面來說，民眾黨要成功當選是有相當困難度。

這也是民眾黨在竹北陷入的戰略矛盾：即便宣稱致力於培養地方治理人才，但另一方面，真正能確保勝選的，卻仍是柯文哲個人化的政治品牌。

對一個資源有限、仍在擴張期的政黨而言，地方首長選舉不是用來試水溫，而是用來建立治理示範區。輸不起的戰場，就不該用模糊的人選與內耗的初選消磨時間。

接下來這場佈局要怎麼佈，目前還沒有明顯輪廓，但在提名過程黨內造成的紛爭，已經是個迫在眉睫必須處理的問題，該如何解決僵局與提名，民眾黨中央必須有智慧的解決，否則恐又會重蹈過去在各地鄉鎮市長選戰中慘烈落敗的窘境。

